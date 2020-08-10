Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РЕН ТВ
РЕН ТВ

Белорусские силовики начали разгонять протестующих спецсредствами

Белорусские силовики начали применять спецсредства для разгона протестующих. Ранее сообщалось, что правоохранители уже начали применять дубинки и светошумовые гранаты. Также они ведут стрельбу по людям резиновыми пулями.В источнике
Подробнее о событии
Век

Белоруссия протестует: граждане не согласны с результатами выборов

Веквчера в 03:48
Говорит Москва

Белорусские силовики начали разгон протестующих с применением спецсредств

Говорит Москвавчера в 14:57
РЕН ТВ

Белорусские силовики начали разгонять протестующих спецсредствами

РЕН ТВвчера в 14:46
BFM.ru

«Нет ясного понимания, что надо делать». Первые выводы жителей Белоруссии и политологов о ситуации в стране

BFM.ruвчера в 15:14

В российской многоэтажке потолок обрушился на ребенка

Здание не ремонтировалось на протяжении 20 лет, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на данные российской общественной организации «Гражданский патруль» ЧП произошло в многоэтажке на улице Тургенева — это здание бывшего общежития.
Lenta.ru02:40
6

Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM "Есть зеленые ростки надежды, и, независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19", — приводят его слова в пресс-службе ВОЗ.
REGNUM23:41
123

Титов предложил продлить выплату субсидий на зарплаты

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой продлить на июнь – июль выплаты субсидий на зарплаты работникам, занятым в малом и среднем бизнесе в размере МРОТ (12 130 руб).
Ведомости01:18
2

Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
1,7K

В Антарктиде нашли огромный металлический диск, похожий на НЛО

Огромный диск идеально правильной геометрической формы, диаметр которого превышает сто метров, безусловно, может быть и природным объектом, но вероятность этого крайне мала — отмечают уфологи, обнаружившие аномалию.
Planet Todayвчера в 10:12
7

Технопарк Wildberries построят на ул. Пограничника Рыжикова

В промзоне в Иванове будет выстроено здание промышленно-логистического технопарка площадью 50 тыс. кв. метров, в котором разместятся предприятия, склады, офисы, шоу-румы со всей необходимой инфраструктурой.
Слухи и Факты02:20

Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%

Напомним, в июле 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8%. За минувший месяц объем российского авторынка составил 141,9 тыс. автомобилей, что на 9 тыс. машин больше, чем в июле 2019 года.
Коммерсантъвчера в 10:24
131

В Крыму выявили рекордное число новых носителей коронавируса

Симферополь, 10 августа 2020, 10:03 — REGNUM 48 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Крым, об этом написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов 10 августа.
REGNUMвчера в 03:03
469

Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

На Соединенные Штаты в январе—июне текущего года пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн т). Это второе место — после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов (16,3% от общего объема).
РБК01:00
15