Экономика
РБКБелорусские следователи нашли в банке «Газпрома» черную кассу
Следствие установило, что в Белгазпромбанке (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку) долгое время работала так называемая черная касса.
Читать в источнике
Оценить86
с чего всё началось
Государственный телеканал ОНТ показал новый сюжет о «деле Белгазпромбанка», обвиняемым по которому проходит заявивший об участии в президентских выборах экс-глава банка Виктор Бабарико.Медиазонавчера в 15:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 02:15, Ашберн
Здоровье
Возможность второй волны эпидемии коронавируса оценили в Минздраве
Владимир Чуланов отметил три основных факторов, способных повлиять на возникновение второй волны коронавируса: источник инфекции, восприимчивость организма и условия для заражения вирусом.
ToDay News Ufa вчера в 04:42
Происшествия
В Нью-Мексико при посадке разбился истребитель F-16
Истребитель ВВС США F-16 разбился при посадке на авиабазе Холломен в штате Нью-Мексико.
Известия 01:24
Экономика
Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского бизнеса
Французская JCDecaux вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor, сообщили РБК три источника, близкие к российской компании.
РБК вчера в 17:00
Общество
В Кремле одобрили идею о повышении налога на богатство
Как сообщало ИА REGNUM, более 80 миллионеров из разных стран мира поддержали появившуюся в сети петицию о повышении налогов на богатство.
REGNUM 01:38
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:36
Политика
Помпео обсудил с Лавровым проведение встречи лидеров «ядерной пятерки»
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с главой МИД России Сергеем Лавровым проведение встречи лидеров «ядерной пятерки» ООН.
Lenta.ru вчера в 19:21
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
Футбол
Лэмпард прокомментировал отмену еврокубкового бана «Манчестер Сити»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о решении CAS, который удовлетворил апелляцию «Манчестер Сити».
Sport24.ru 01:55
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
Общество
В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире
Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском вчера в 13:47
Общество
«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий
Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс».
Ведомости вчера в 10:34
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
Известия вчера в 22:05
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 14 июля.
RT на русском 01:21
Здоровье
В Минздраве объяснили отказ диспетчера отправить бригаду к пациентке
В Минздраве объяснили нервным срывом отказ диспетчера норильской скорой отправить бригаду к пациентке с пневмонией.
Прима вчера в 09:38
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
Авто
Компания Porsche напечатала на 3D-принтере поршни
На днях представители компании Porsche, Mahle и Trumpf напечатали на 3D-принтере поршни для спорткара 911 GT2 RS.
Anonsens вчера в 23:46
Политика
Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подверг критике работу руководства Хабаровского края.
Газета.Ru вчера в 05:25
Общество
Видео с Собчак в автозаке оказалось частью рекламного ролика
Появившаяся в Сети видеозапись, где известная телеведущая Ксения Собчак запечатлена в автозаке, оказалась частью рекламной кампании.
ПолитРоссия вчера в 05:18
Экономика
Россия заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа
Во втором квартале 2020 года Россия заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Газета.Ru 01:13
Футбол
В Румынии не забили 3 пенальти подряд за несколько минут. Вратаря удалили и довели до слез: видео
У «Рапида» вышел запасной вратарь, а «Петролул» не сумел забить пенальти и с третьей попытки: к мячу подошел другой игрок хозяев и пробил выше ворот.
Sport24.ru 12 июля в 09:09
Армия и оружие
В Сирии задержаны собиравшие информацию о военных объектах РФ боевики
Известия вчера в 23:30
Общество
Депутат назвала оптимальный вариант решения жилищной проблемы в России
Наиболее эффективной формой наделения жильём является наём, который неправильно называют арендой, считает депутат Госдумы Галина Хованская.
News.ru 01:43
Происшествия
Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест
Депутата законодательного собрания Омской области отправили под домашний арест по делу о мошенничестве, сообщило управление Следственного комитета России по региону.
РИА Новости 00:26
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 08:51
Происшествия
Следующее заседание по делу историка Соколова назначено на 15 июля
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 07:37
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака
Актриса и жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака 13 июля.
Ореанда-Новости вчера в 03:22
Здоровье
Переболевшие коронавирусом теряют антитела к коронавирусу
Медики из Германии пришли к выводу, что переболевшие COVID-19 через некоторое время теряют антитела к коронавирусу, что может привести к повторному заражению.
МедиаПоток вчера в 05:41
Происшествия
Ефремов пытался откупиться от сотрудника ДПС после смертельной аварии
Car.ru вчера в 23:16
Гаджеты
Xiaomi «сломала» свой новейший смартфон на чистом Android
Свежее обновление V11.0.3.0.QFQMXTC вновь привело к проблемам для владельцев смартфона.
Evo-rus.com 01:41
Наука
Иркутские ученые научатся выращивать трюфели
Ученые Иркутского государственного университета выиграли грант Российского научного фонда на исследование научных аспектов культивирования трюфелей, сообщает пресс-служба вуза во вторник, 14 июля.
ИркСиб 00:09