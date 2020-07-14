с чего всё началось

Следствие установило, что в Белгазпромбанке (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку) долгое время работала так называемая черная касса.

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