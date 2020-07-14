Экономика
РБКБелорусские следователи нашли в банке «Газпрома» черную кассу
Следствие установило, что в Белгазпромбанке (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку) долгое время работала так называемая черная касса.
Читать в источнике
Оценить94
с чего всё началось
Государственный телеканал ОНТ показал новый сюжет о «деле Белгазпромбанка», обвиняемым по которому проходит заявивший об участии в президентских выборах экс-глава банка Виктор Бабарико.Медиазонавчера в 15:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 02:55, Ашберн
Футбол
«Химки» отказались от выхода в РПЛ и проведут следующий сезон в ФНЛ
В прошлом сезоне ФНЛ, который был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса, «Химки» заняли второе место.
Metaratings вчера в 09:40
Энергетика
Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа
Доходы России от экспорта золота впервые превысили выручку от продажи газа, следует из данных Федеральной таможенной службы и Центробанка.
РИА Новости 01:33
Политика
Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подверг критике работу руководства Хабаровского края.
Газета.Ru вчера в 05:25
Армия и оружие
Уникальные российские «Мистрали» заложат до конца июля
News.ru вчера в 20:30
Здоровье
Губернатор Самарской области обсудил возможность снятия ограничений
Вчера глава региона Дмитрий Азаров провел плановую встречу с работниками штаба по оперативному контролю завоза инфекции извне и ее распространения в Самарской области.
Cod63.ru 01:48
Общество
«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий
Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс».
Ведомости вчера в 10:34
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт вчера в 07:56
Спорт
Главу РУСАДА подозревают в коррупции, аудит выявил финансовые недочеты
Ганус обвинения в свой адрес отрицает и намерен подать жалобу в суд, хотя аудит нашел нарушения финансовой деятельности агентства.
Газета.Ru вчера в 15:49
Общество
Россияне смогут получить доплаты за долгий брак
Супруги, пережившие юбилей совместной жизни, могут получать доплаты, размер которых превышает сумму ежемесячной пенсии.
Live24 01:03
Культура
Генри Кавилл читал фанатские форумы после выхода «Ведьмака»
Еще до премьеры сериала «Ведьмак» актер признался, что он является большим поклонником книг Анджея Сапковского о Геральте из Ривии, а также одноименной линейки видеоигр.
Popcornnews.ru вчера в 03:45
Общество
Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа
BFM.ru вчера в 11:49
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:36
Кино
Вышел трейлер нового мультсериала от создателей «Рика и Морти»
Культуромания 02:47
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 19:46
Общество
Россияне назвали признаки идеальной работы
Жители России назвали признаки идеальной работы.
Lenta.ru вчера в 23:38
Экономика
Банк России отозвал лицензию у «Национального банка Тувы»
Москва, 14 июля 2020, 06:34 — REGNUM Банк России (ЦБ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Национальный банк Тувы».
REGNUM вчера в 23:34
Общество
Жители Хабаровска пожаловались в мэрию на шумные митинги
Жители Хабаровска обратились в городскую администрацию с жалобами на шумные митинги, которые проходят последние несколько дней в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в том числе в ночное время.
ТАСС вчера в 23:18
Политика
Жириновский назвал кандидатов на пост врио главы Хабаровского края
Новые Известия 01:18
Общество
Режим карантина из-за коронавируса в Казахстане продлили до 2 августа
Власти Казахстана приняли решение о продлении ограничительных карантинных мер в связи с распространением коронавируса до 2 августа.
Известия 01:03
Гаджеты
Гибридный мини-ноутбук One Netbook рассчитан на профессионалов
Команда One Netbook, занимающаяся созданием ультрапортативных компьютеров, готовит любопытную новинку — мини-ноутбук, рассчитанный на инженеров и IT-профессионалов.
3DNews 00:43
Армия и оружие
Парламент Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт в стране
Парламент Ливии — палата представителей, которая заседает в городе Тобруке на востоке страны, — разрешил вооруженным силам Египта вмешаться в ливийский конфликт.
РБК вчера в 21:20
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
Происшествия
Американскую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере
РБК вчера в 17:59
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Происшествия
Площадь пожара на складе в Самаре сократилась до 2 тысяч метров
Спасатели продолжают работать на месте пожара на складе в Самаре, площадь возгорания сократилась до 2 тыс. кв. м, сообщили в региональном МЧС России.
RT на русском 00:59
Политика
Генерал ФСБ заявил о беспомощности властей из-за дела Фургала
По словам Михайлова, народ, который вышел в поддержку губернатора Хабаровского края, возмущен тем, что на протяжении 15 лет власти ничего не делали по материалам дела, в котором подозревается глава региона.
Evo-rus.com 02:31
Космос
Студенты АмГУ провели успешные летные испытания двух моделей ракет
Вести - Амурская область вчера в 01:06
Общество
Беглов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге
Наметившийся рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге связан с тем, что многие горожане игнорируют рекомендации Роспотребнадзора, заявил губернатор города Александр Беглов.
Газета.Ru вчера в 11:38
Здоровье
Переболевшие коронавирусом теряют антитела к коронавирусу
Медики из Германии пришли к выводу, что переболевшие COVID-19 через некоторое время теряют антитела к коронавирусу, что может привести к повторному заражению.
МедиаПоток вчера в 05:41
Энергетика
«Нафтогаз Украины» предупредил о возможном срыве отопительного сезона
«Нафтогаз Украины» заявил об угрозе срыва отопительного сезона в стране из-за долгов теплопроизводителей.
Известия 00:46