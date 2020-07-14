Экономика
РБКБелорусские следователи нашли в банке «Газпрома» «черную кассу»
Следствие установило, что в Белгазпромбанке (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку) долгое время работала так называемая черная касса.
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с чего всё началось
Государственный телеканал ОНТ показал новый сюжет о «деле Белгазпромбанка», обвиняемым по которому проходит заявивший об участии в президентских выборах экс-глава банка Виктор Бабарико.Медиазона15:26
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Политика
В ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края
Хабаровск, 14 июля 2020, 03:14 — REGNUM Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР.
REGNUM 20:14
Игры
Игра Watch Dogs Legion будет выпущена 29 октября
Датой запуска игры назначено 29 октября.
Evo-rus.com 07:29
Общество
Венгрия первой в ЕС откроет границу для россиян
Граждане Российской Федерации смогут въезжать в Венгрию с 15 июля по открытым ранее визам, однако им необходимо будет предъявить на границе два отрицательных теста на коронавирусную инфекцию.
Национальная служба новостей 13:21
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 11:59
Общество
Минтруд разъяснил порядок организации сверхурочной работы на удалёнке
«Взаимодействие в период времени отдыха работника с работодателем допускается с предварительного письменного согласия работника, отражённого в трудовом договоре, и оплачивается в порядке, установленном для оплаты сверхурочной работы, в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса», — приводит сообщение РИА Новости.
RT на русском 19:56
Шоу-бизнес
Российский сериал «Сваты» в новом сезоне потерял двух главных героев
Как сообщают «Народные новости», всеми любимый телевизионный серила «Сваты» запускает новый сезон без участия двух персонажей.
CT news вчера в 17:40
Экономика
К 2023 году добыча угля в Якутии вырастет до 45 млн тонн в год
В региональном правительстве рассказали, что программа развития предполагает к 2023 году увеличение объема добычи угля с пяти до 45 миллионов тонн ежегодно, а также расширение провозной способности железнодорожного пути «Эльга-Улак» до 30 миллионов тонн и возведение перевалочных мощностей в акватории порта Ванино.
RuNews24.ru 19:35
Происшествия
В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета
В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.
Известия 19:26
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 08:53
Общество
Названа причина быстрой порчи мяса до конца срока годности
Если же покупатель хочет долго хранить мясо, то его лучше брать уже в замороженном виде.
Мойка78 19:36
Футбол
CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов
Спортивный арбитражный суд объявил о своём решении снять дисквалификацию с последующим отстранением одного из ведущих клубов АПЛ «Манчестер Сити».
CT news 12:07
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
Армия и оружие
Минобороны РФ усилит защиту Урала и Поволжья ракетными системами С-400
Piter.tv 05:27
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском 08:08
Происшествия
Авария оставила без электричества центр Южно-Сахалинска
Авария оставила без электричества 11 центральных улиц Южно-Сахалинска, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе ПАО "Сахалинэнерго".
РИА Новости 20:24
Политика
Китай ввел санкции против сенаторов и конгрессмена из США
Как сообщает ToDay News Ufa, Китай наложил санкции на американских законодателей, что является ответом на введение американцами визовых и финансовых ограничений против четырех бывших и действующих китайских чиновников.
ToDay News Ufa 06:34
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»
Vprognoze.ru 02:30
Политика
Дуда переизбран президентом Польши на второй срок
Известия 14:24
Политика
Австрия продлила до 31 июля запрет на пассажирские авиарейсы из России
Власти Австрии продлили с 15 июля до 31 июля 2020 года запрет регулярного пассажирского авиасообщения с Россией, Украиной, Белоруссией, Великобританией, Ираном, Китаем, Португалией, Швецией.
ТАСС 19:55
Общество
46 вахтовиков из Бурятии стали заложниками коронавируса в Забайкалье
Вахтовики из Бурятии стали заложниками коронавируса на руднике в Забайкальском крае.
Ариг Ус вчера в 22:45
Общество
В США производство вакцины от коронавируса начнется до конца лета
Производство вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 может начаться в самое ближайшее время.
Российская газета 20:30
Общество
В Англии с 24 июля вводят обязательное ношение масок в магазинах
Лондон, 14 июля 2020, 01:32 — REGNUM В историко-географической области Великобритании — Англии с 24 июля планируется введение обязательного ношения масок в магазинах.
REGNUM 18:32
Здоровье
Диетолог рассказала о разрушающих мозг продуктах
Peterburg2.ru вчера в 08:22
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Футбол
Манчестер Юнайтед — Саутгемптон 2:2
Чемпионат 16:59