с чего всё началось

Следствие установило, что в Белгазпромбанке (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку) долгое время работала так называемая черная касса.

Политика В ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края Хабаровск, 14 июля 2020, 03:14 — REGNUM Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР. 185

Общество Венгрия первой в ЕС откроет границу для россиян Граждане Российской Федерации смогут въезжать в Венгрию с 15 июля по открытым ранее визам, однако им необходимо будет предъявить на границе два отрицательных теста на коронавирусную инфекцию. 312

Политика Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. 7,4K

Общество Минтруд разъяснил порядок организации сверхурочной работы на удалёнке «Взаимодействие в период времени отдыха работника с работодателем допускается с предварительного письменного согласия работника, отражённого в трудовом договоре, и оплачивается в порядке, установленном для оплаты сверхурочной работы, в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса», — приводит сообщение РИА Новости.

Шоу-бизнес Российский сериал «Сваты» в новом сезоне потерял двух главных героев Как сообщают «Народные новости», всеми любимый телевизионный серила «Сваты» запускает новый сезон без участия двух персонажей.

Экономика К 2023 году добыча угля в Якутии вырастет до 45 млн тонн в год В региональном правительстве рассказали, что программа развития предполагает к 2023 году увеличение объема добычи угля с пяти до 45 миллионов тонн ежегодно, а также расширение провозной способности железнодорожного пути «Эльга-Улак» до 30 миллионов тонн и возведение перевалочных мощностей в акватории порта Ванино. 5

Происшествия В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.

Экономика Банк России не планирует проводить деноминацию рубля Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. 1K

Общество Названа причина быстрой порчи мяса до конца срока годности Если же покупатель хочет долго хранить мясо, то его лучше брать уже в замороженном виде.

Футбол CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов Спортивный арбитражный суд объявил о своём решении снять дисквалификацию с последующим отстранением одного из ведущих клубов АПЛ «Манчестер Сити».

Происшествия Авария оставила без электричества центр Южно-Сахалинска Авария оставила без электричества 11 центральных улиц Южно-Сахалинска, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе ПАО "Сахалинэнерго".

Политика Китай ввел санкции против сенаторов и конгрессмена из США Как сообщает ToDay News Ufa, Китай наложил санкции на американских законодателей, что является ответом на введение американцами визовых и финансовых ограничений против четырех бывших и действующих китайских чиновников. 7

Политика Австрия продлила до 31 июля запрет на пассажирские авиарейсы из России Власти Австрии продлили с 15 июля до 31 июля 2020 года запрет регулярного пассажирского авиасообщения с Россией, Украиной, Белоруссией, Великобританией, Ираном, Китаем, Португалией, Швецией.

Общество 46 вахтовиков из Бурятии стали заложниками коронавируса в Забайкалье Вахтовики из Бурятии стали заложниками коронавируса на руднике в Забайкальском крае.

Общество В Англии с 24 июля вводят обязательное ношение масок в магазинах Лондон, 14 июля 2020, 01:32 — REGNUM В историко-географической области Великобритании — Англии с 24 июля планируется введение обязательного ношения масок в магазинах.