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Газета.Ru
Газета.Ru

Белорусские спецназовцы выбрасывают форму

Несколько человек, заявляющих, что служили в белорусском спецназе, опубликовали на своих страницах в Instagram видеозаписи того, как выбрасывают свою форму в мусорные баки на фоне массовых протестов в стране. Одна из записей опубликована на странице Евгения Новицкого из Логойска.В источнике
Подробнее о событии
РБК

В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

РБК23:59
РИА Новости

Белорусские экс-спецназовцы выбрасывают форму

РИА Новости22:46
Lenta.ru

В Белоруссии спецназовцы выбросили форму в мусорные баки и застыдили силовиков

Lenta.ru20:16
Фонтанка.Ру

«Не спецназ, а стыдоба». В Сети распространяются видео, на которых белорусские спецназовцы выбрасывают форму, а полицейские призывают быть с народом

Фонтанка.Ру17:41
Дождь

«Позор вам! Зря я служил». Белорусские военные выкладывают видео, на которых выбрасывают и сжигают форму

Дождь17:25
Life.ru

«Мусорный флешмоб». В Сети появляются видео, как белорусы выбрасывают в урны форму спецназа

Life.ruвчера в 16:02
Взгляд.ру

Протестующие придумали новый способ давления на белорусский спецназ

Взгляд.рувчера в 15:26

Куртуа сменил 13-й номер в «Реале» на 1-й

Голкипер Альфонс Ареоля вернулся в "Пари Сен-Жермен", освободив 1-й номер для 28-летнего бельгийца, в минувшем сезоне выступавшего под номером 13.Вчера стало известно, что "Королевский клуб" возвращает из аренды полузащитника "Реала Сосьедад" Мартина Эдегора.
Куртуа сменил 13-й номер в «Реале» на 1-й
Soccer.ru01:00

Более тысячи пациентов с COVID-19 получили донорскую плазму в Москве

В Москве более тысячи пациентов с новой коронавирусной инфекцией стали реципиентами донорской плазмы с антителами к коронавирусу, заявила вице-мэр столицы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова.
Газета.Ru00:15

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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Помпео заявил о последствиях для России за возможный сговор с талибами

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Москва заплатит «огромную цену», если российская сторона действительно платила боевикам, связанным с движением «Талибан» (запрещено в России), за убийство американских солдат в Афганистане.
Ведомости00:21
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Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтингвчера в 07:13
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