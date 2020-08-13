Белорусские спецназовцы выбрасывают форму

Несколько человек, заявляющих, что служили в белорусском спецназе, опубликовали на своих страницах в Instagram видеозаписи того, как выбрасывают свою форму в мусорные баки на фоне массовых протестов в стране. Одна из записей опубликована на странице Евгения Новицкого из Логойска.