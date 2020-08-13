Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Известия
Известия

Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих

Бывшие военные выкладывают в социальных сетях видео, на которых выбрасывают свою военную форму в качестве протеста в отношении силовиков, которые применяют силу к протестующим в белорусских городах.В источнике
Подробнее о событии
URA.Ru

Белорусские спецназовцы жгут и выбрасывают свою форму в мусор

URA.Ru23:09
ФедералПресс

Бывший спецназ Белоруссии массово выбрасывает форму

ФедералПресс01:25
РБК

В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

РБК23:59
Lenta.ru

Белорусские силовики массово начали выбрасывать форму и стыдить сослуживцев

Lenta.ru05:23
РИА Новости

Белорусские экс-спецназовцы выбросили форму

РИА Новости22:46
Фонтанка.Ру

«Не спецназ, а стыдоба». В Сети распространяются видео, на которых белорусские спецназовцы выбрасывают форму, а полицейские призывают быть с народом

Фонтанка.Ру17:41
Взгляд.ру

Бывшие бойцы спецназа Белоруссии начали выбрасывать форму

Взгляд.рувчера в 15:26

В Еврейской автономной области выявлен очаг африканской чумы свиней

ТАСС со ссылкой на управление по информационной политике аппарата губернатора и правительства региона сообщает, что в регионе в 3 селах Биробиджанского района: Раздольном, Дубовом и Найфельде, зафиксирован случаи африканской чумы свиней.
Piter.tv05:52
95

В Смоленске в «Красном кресте» откроют новое отделение диагностики сосудистых патологий

В рамках рабочей поездки по социально значимым объектам Смоленска губернатор Алексей Островский посетил Клиническую больницу скорой медицинской помощи, где планируется открытие нового отделения рентген-диагностики.
О чем говорит Смоленск06:42

Власти Белоруссии назвали провокацией выбрасывание формы силовиками

«Ещё вызывают вопросы сорванные с погон сержантские знаки отличия, это наталкивает на мысль, что комплектовали форму на скорую руку», — приводит заявление Госпогранкомитета РИА Новости.
Говорит Москва06:11

Оборот российских кинотеатров упал на 95%

В Москве чаще покупают билеты непосредственно в кинотеатре – объем покупок нынешнего года составляет 20% от прошлого, в то время как заказ электронных билетов – только 3%. В регионах ситуация обратная: если оборот в рамках POS-эквайринга упал на 95%, то покупка билетов онлайн выросла в три раза по объему и в шесть раз – по числу транзакций.
Интерфакс02:58
7