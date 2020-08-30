Забайкальцев оштрафовали за переименование села в «Путин вор»

Агинский районный суд признал выложивших на сопке из камней надпись «Путин вор» трех местных жителей (в сообщении суда они названы Т. Г. и Б.) в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, назначив им штрафы в размере 700, 800 и 700 рублей штрафа.