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Известия
Известия

Белорусские военные отработают на учениях вторжение врага с Запада

Состав вооруженных сил Белоруссии проводит учения по ликвидации условного противника, перешедшего границу на западном направлении. Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщает минобороны республики.В источнике
С чего всё началось
Белорусские военные отработали на комплексных тактических учениях на Гродненском направлении борьбу с условными противниками, сообщает
 Минобороны республики.
РБК09:30
Подробнее о событии
ТАСС

Военные учения на Гродненском направлении в Белоруссии вошли в активную фазу

ТАСС09:42
Коммерсантъ

Белорусские военные отразили вторжение условного противника

Коммерсантъ09:35
Московский Комсомолец

Белорусские военные начали отрабатывать ликвидацию вторгнувшегося с Запада противника

Московский Комсомолец09:03
Комсомольская правда

В Беларуси военные отрабатывают ликвидацию вторгнувшегося с Запада «условного противника»

Комсомольская правда09:13
RT на русском

Минобороны Белоруссии сообщило об учениях на Гродненском направлении

RT на русском09:07
РБК

Белоруссия провела учения по уничтожению «условного противника» с Запада

РБК09:30
РИА Новости

Минобороны Белоруссии раскрыло детали учений на Гродненском направлении

РИА Новости08:57

Лукашенко во второй раз появился у своей резиденции с автоматом

В прошлое воскресенье агентство «БелТА» опубликовало видео, на котором Лукашенко прилетел к Дворцу независимости на вертолете, на видео президент просит подлететь ближе к проспекту Победителей, на котором находится резиденция, и говорит: «Как крысы разбежались».
Ведомости11:56
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Забайкальцев оштрафовали за переименование села в «Путин вор»

Агинский районный суд признал выложивших на сопке из камней надпись «Путин вор» трех местных жителей (в сообщении суда они названы Т. Г. и Б.) в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, назначив им штрафы в размере 700, 800 и 700 рублей штрафа.
Тайга.инфо22:35
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В Гидрометцентре рассказали, когда ждать «бабьего лета» в России

Москва, 30 августа 2020, 08:54 — REGNUM Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «бабье лето» в РФ может наступить в любой день в период с сентябра по начало октября и народные приметы тут не работают.
REGNUM01:54
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В Киеве предупредили об экологической катастрофе масштабнее Чернобыля

Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин предупредил 29 августа, что стране угрожает бедствие большее, чем Чернобыльская катастрофа.
Известия11:26
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Врач рассказала, почему мужчины умирают от коронавируса чаще женщин

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова заявила, что летальные исходы после заражения коронавирусом встречаются у мужчин в полтора раза чаще, чем у женщин из-за наличия тестостерона.
Газета.Ru08:02
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Путин и Лукашенко договорились в ближайшие недели встретиться в Москве

"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с днем рождения", - сообщила пресс-служба Кремля, добавив, что лидеры двух стран договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru06:19
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В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Известия03:40
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Косторная получила отказ на переход в академию Плющенко

Отказ на запрос о переходе из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко получила российская фигуристка Алена Косторная, сообщил 30 августа президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник, передает издание «Спорт-Экспресс».
ИА Красная Весна11:26