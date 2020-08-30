Белорусские военные отработают на учениях вторжение врага с Запада
Состав вооруженных сил Белоруссии проводит учения по ликвидации условного противника, перешедшего границу на западном направлении. Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщает минобороны республики.В источнике
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Белорусские военные начали отрабатывать ликвидацию вторгнувшегося с Запада противника
Московский Комсомолец09:03
В Беларуси военные отрабатывают ликвидацию вторгнувшегося с Запада «условного противника»
Комсомольская правда09:13