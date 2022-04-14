«Сегодня мы вынуждены принимать меры для защиты внутреннего рынка и повысить отпускную стоимость продукции на 60 копеек (около 16,9 российского рубля по официальному курсу — ред.) за 1 килограмм», — уточнил он.
Внеплановая индексация пенсий, минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и прочих социальных выплат произойдет в ближайшее время, заявил помощник президента Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 1».
«Действительно, контракт «Газпрома» на поставку газа в Армению уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, и эта возможность используется», — подтвердил РБК официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
Президент России Владимир Путин своим указом создал межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития российской критической информационной инфраструктуры.
Власти США предъявили обвинения заместителю председателя Госдумы РФ Александру Бабакову и двум связанным с ним лицам в попытках "ослабить партнерство" Вашингтона со странами Европы и подорвать санкции Запада в отношении России, говорится в документах Федерального окружного суда Южного округа Нью-Йорка.