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Белорусские заводы повысили отпускные цены на сахар, чтобы не допустить его вывоз в Россию

"Производители сахара увеличат уровень отпускной цены сахара белого, который сохранялся с 2016 года", - говорится в сообщении.
РИА Новости
Отмечается, что "нынешнее изменение отпускной цены – превентивная мера с учетом сложившейся конъюнктуры рынка".
РИА Новости
"На фоне двукратного ценового разрыва с Российской Федерацией эксперты прогнозируют возможность массового вывоза сахара за пределы Беларуси", - поясняется в сообщении.
РИА Новости
«Сегодня мы вынуждены принимать меры для защиты внутреннего рынка и повысить отпускную стоимость продукции на 60 копеек (около 16,9 российского рубля по официальному курсу — ред.) за 1 килограмм», — уточнил он.
Общественная служба новостей

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