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Белорусский «Гомельтранснефть» ограничил транзит нефти в Польшу из-за внепланового ремонта

Прокачка нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Польши сократилась из-за внепланового ремонта, который начал белорусский «Гомельтранснефть».
Lenta.ru
Трубопровод начинается в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию и Литву.
Известия
В ответ белорусский президент Александр Лукашенко заявил о возможности приостановки транзита газа из РФ в ЕС через Белоруссию.
Smotrim.ru
На границе двух стран скопилось несколько тысяч беженцев, которые через белорусскую территорию хотят попасть в ЕС.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

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