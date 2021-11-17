Трубопровод начинается в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию и Литву.
11 ноября 2020 года Гинцбург сообщил, что центр им. Гамалеи получил необходимые средства и надеется уже через год зарегистрировать создаваемый там препарат с моноклональными антителами от коронавируса.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с временно исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель выдвинул ультиматум в обмен на прекращение миграционного кризиса на границах стран Европейского союза.