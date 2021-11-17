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Белорусский «Гомельтранснефть» ограничил транзит нефти в Польшу из-за внепланового ремонта

Прокачка нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Польши сократилась из-за внепланового ремонта, который начал белорусский «Гомельтранснефть».
Lenta.ru
В последний месяц отношения Белоруссии и Польши обострились из-за миграционного кризиса на границе.
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Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.
ТАСС
Страны ЕС готовят очередной пакет санкций против Белоруссии, Минск грозит в ответ перекрыть транзит газа по трубопроводу Ямал—Европа.
Коммерсантъ

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«Гомельтранснефть» ограничил прокачку по нефтепроводу «Дружба» в Польшу
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«Гомельтранснефть» ограничил прокачку по «Дружбе» в Польшу из-за ремонта
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