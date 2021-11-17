Lenta.ruБелорусский «Гомельтранснефть» ограничил транзит нефти в Польшу из-за внепланового ремонтаПрокачка нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Польши сократилась из-за внепланового ремонта, который начал белорусский «Гомельтранснефть».Lenta.ruВ последний месяц отношения Белоруссии и Польши обострились из-за миграционного кризиса на границе.РамблерТрубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.ТАСССтраны ЕС готовят очередной пакет санкций против Белоруссии, Минск грозит в ответ перекрыть транзит газа по трубопроводу Ямал—Европа.КоммерсантъЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияПрофильRuBaltic.RuiReactorГазета.RuRT на русскомКП - БеларусьZnak.comПолитическая ЭкспертизаЦентральная Служба НовостейOilCapital.ruРамблерВечерняя МоскваFBM.ruНТВКомсомольская правдаДума ТВНовая газетаПодробнее о событии«Гомельтранснефть» ограничил прокачку по нефтепроводу «Дружба» в ПольшуИзвестия06:08«Гомельтранснефть» ограничил прокачку по «Дружбе» в Польшу из-за ремонтаТАСС04:16Самое цитируемоеБелорусский «Гомельтранснефть» ограничил транзит нефти в Польшу из-за внепланового ремонтаLenta.ru04:09Белоруссия приостановила прокачку нефти по «Дружбе» в сторону ПольшиВедомости04:31Белоруссия ограничила транзит нефти в ПольшуГазета.Ru04:20Белоруссия приостановила прокачку нефти по «Дружбе» в направлении ПольшиКоммерсантъ04:15Польский оператор «Дружбы» PERN сообщил, что знает о ремонте нефтепровода в БелоруссииПРАЙМ05:59Показать ещёОценить561Поделиться