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Белорусский МИД согласовал кандидатуру Грызлова на должность посла РФ в республике

В белорусском министерстве иностранных дел согласовали кандидатуру Бориса Грызлова на должность посла Российской Федерации в Белоруссии.
Комсомольская правда
Новым послом России в Белоруссии станет Борис Грызлов.
REGNUM
Источник издания Znak в Госдуме заявлял, что назначение Грызлова «демонстрирует важность сотрудничества между Россией и Белоруссией, говорит о еще большем сближении наших стран».
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В 2015 году Грызлова назначили представителем России в трехсторонней Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.
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