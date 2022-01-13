Деятельность преступного сообщества была пресечена после обращения властей США, сообщивших о причастности лидера группировки к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных компаний с помощью внедрения вредоносного программного обеспечения (ПО), шифрования информации и вымогательства денег за ее дешифрование.
Как отмечает Роман Блинов, старший аналитик ИК "Русс-Инвест", пока в Москве рассчитывают, что США и НАТО сдержат обещания представить письменные гарантии на предложения России в сфере безопасности, российский фондовый рынок скатился к падению.