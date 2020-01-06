Энергетика
РИА НовостиБелорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России
Белорусский НПЗ "Нафтан" начал переработку поступающей нефти из РФ, при этом сохраняется минимальная загрузка завода, на второй НПЗ, в Мозыре, поставок сырья пока нет, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского госконцерна "Белнефтехим".
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Здоровье
Врач перечислила продукты для борьбы с заболеваниями ЖКТ
Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с "Вечерней Москвой" назвала семь продуктов, способствующих профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Армия и оружие
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Кино
В США раздали «Золотые глобусы»
В США состоялась 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус».
Религия
Патриарх Кирилл провел литургию в Рождественский сочельник
Музыка
Российские поклонники Димаша Кудайбергена не готовы платить за его концерты
Многие фанаты Димаша Кудайбергена расстроены невозможностью попасть на его концерты в Екатеринбурге, Казани и других российских городах, поскольку стоимость билетов на сольное выступление певца в 10 раз выше, чем на точно такое же шоу Сергея Лазарева.
Космос
На Венере впервые найдены признаки наличия действующих вулканов
Ученые USRA впервые обнаружили на Венере признаки наличия действующих вулканов.
Происшествия
Солдат-срочник, сбежавший из военной части в Забайкалье, найден
Правозащитники разбираются в обстоятельствах, которые вынудили покинуть военную часть в Забайкалье 19-летнего срочника из Юрюзани Артура Хакимова.
Политика
Трамп пригрозил Ираку санкциями
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Путешествия
Крым установил новый постсоветский рекорд по числу принятых туристов
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за 2019 год в республики отдохнули около 7,43 млн туристов, что стало новым рекордом за постсоветские годы.
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Здоровье
Минздрав изучит идею генетического теста для доноров перед ЭКО
Минздрав изучит идею обязательных генетических тестов для доноров после случая зачатия больного ребенка с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение).
Армия и оружие
Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке
Недавние рискованные военные действия США ведут к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, Китай призывает США не злоупотреблять военной силой, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Авто
Составлен рейтинг новых автомобилей дешевле 600 тыс. рублей
Армия и оружие
РВСН полностью оснастят новыми ракетными комплексами к 2024 году
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), как планируется, будут на 100% оснащены современными ракетными комплексами к 2024 году.
Кино
«Холодное сердце 2» стал самым кассовым мультфильмом в истории
Культура
Умер народный артист России певец Геннадий Пискунов
На 74-м году жизни умер народный артист России певец Геннадий Пискунов.
Энергетика
Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок
«Оператор ГТС Украины» получает полноценную оплату за транзит российского газа по территории страны, несмотря на сокращение поставок в несколько раз.
Авто
Фото обновленного кроссовера Suzuki Ignis показали в Сети
Благодаря фотографиям, которые появились в Instagram можно получить представление каким станет обновленный Suzuki Ignis.
Хоккей
Стали известны соперники сборной России по хоккею на МЧМ-2021
Стало известно, с кем сыграет молодёжная сборная России на чемпионате мира по хоккею 2021 года.
Хоккей
Ковальчук подарил часы Rolex Кулаку за 17-й номер в «Монреале»
Происшествия
В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Политика
Иран отказался от ограничений ядерной сделки
Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
Происшествия
Двух пропавших в Киеве девушек нашли мертвыми в шкафу
Киевские полицейские обнаружили в шкафу одной из квартир в Подольском районе тела двух связанных девушек, сообщает пресс-служба городской полиции.
Хоккей
«Тампа» Кучерова победила «Каролину» Свечникова в матче НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" победила "Каролину Харрикейнс".
Происшествия