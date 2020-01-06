Энергетика

ИзвестияИзвестияНа белорусском НПЗ «Нафтан» началась переработка нефти из России

Белорусский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Нафтан» начал переработку российской нефти при сохранении минимальной загрузки завода. Об этом в понедельник, 6 января, сообщили в пресс-службе белорусского госконцерна «Белнефтехим».
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