Энергетика
ИзвестияНа белорусском НПЗ «Нафтан» началась переработка нефти из России
Белорусский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Нафтан» начал переработку российской нефти при сохранении минимальной загрузки завода. Об этом в понедельник, 6 января, сообщили в пресс-службе белорусского госконцерна «Белнефтехим».
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В японском международном аэропорту Кансай не проверяли багаж бизнес-джета, на котором территорию островного государства покинул подозреваемый в совершении финансовых преступлений экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, сообщает телерадиокомпания NHK со ссылкой на осведомленные источники.
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Народный артист РФ Геннадий Пискунов скончался на 74-м году жизни в одной из московских клиник.
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Катар запретил торговлю криптовалютами
Новые правила также распространяются на компании, работающие с криптовалютами или предоставляющие с ними услуги.
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Главными претендентами на премию в категории "Лучший режиссер" станут Сэм Мендес, Квентин Тарантино и Мартин Скорсезе, режиссер фильма "Ирландец", который в этот раз остался без "Золотого глобуса".
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги.
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Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед
Около 30 машин рыбаков частично провалились под лед на острове Русском во Владивостоке; никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель главка МЧС России по Приморскому краю.
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Nokia возродит еще одну культовую модель кнопочного телефона
Компания HMD Global возродит одну из классических моделей телефонов Nokia.