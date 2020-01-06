Энергетика
РИА НовостиБелорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России
Белорусский НПЗ "Нафтан" начал переработку поступающей нефти из РФ, при этом сохраняется минимальная загрузка завода, на второй НПЗ, в Мозыре, поставок сырья пока нет, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского госконцерна "Белнефтехим".
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Религия
В храмах Миасса пройдут рождественские богослужения
Кино
Marvel удалось вернуть себе права на Халка
Студия Marvel вновь получила права полностью контролировать персонажи Халка и Нэмора. Компания выкупила права у Universal Pictures.
Баскетбол
«Химки» победили ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты подмосковных "Химок" обыграли московский ЦСКА в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ.
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Политика
МИД РФ призвал спасти ядерную сделку с Ираном
МИД России призывал мировые державы, подписавшие в 2016 году с Ираном Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД), создать условия для возвращения к его реализации.
Гаджеты
Гарнитура HyperX Cloud Flight S поддерживает беспроводную зарядку
Компания HyperX выбрала выставку CES 2020, чтобы представить беспроводную гарнитуру Cloud Flight S. Эта гарнитура может работать без подзарядки до 30 часов.
Общество
Жириновский раздал деньги «крепостным и холопам» на Красной площади
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги.
Экономика
В Минске хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
Правительство и Нацбанк Белоруссии предложили отказаться от расчетов за природный газ в иностранной валюте на территории страны, говорится в Стратегии повышения доверия к нацвалюте.
Происшествия
В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом
В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
Общество
Умер боровшийся с раком российский онколог Андрей Павленко
Религия
Православные отмечают рождественский Сочельник
Происшествия
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
Армия и оружие
Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче Кубка Англии
«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красных.
Политика
В США отменяют выступления Игоря Бутмана
Сам музыкант сказал, что выступление в Бостоне отменили якобы из-за корпоративного мероприятия. У Бутмана есть американский паспорт.
Экономика
Акции «Мечела» выросли почти на 12%
Обыкновенные акции «Мечела» показали рост почти на 12%, свидетельствуют данные Московской биржи.
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Гаджеты
Объявлена дата премьеры Samsung Galaxy S20 и Galaxy Fold 2
Согласно официальной информации, Samsung Galaxy S20 и Galaxy Fold 2 будут представлены 11 февраля.
Энергетика
Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок
«Оператор ГТС Украины» получает полноценную оплату за транзит российского газа по территории страны, несмотря на сокращение поставок в несколько раз.
Кино
Комедия «Холоп» собрала в прокате более миллиарда рублей
Хоккей
Почему судьи не удалили канадца за выброс шайбы в камеру, видео момента и объяснение
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Армия и оружие
Снайперы ВСУ прибыли к линии соприкосновения с ЛНР
Общество
Платье Дженнифер Лопес признали худшим нарядом «Золотого глобуса»
Еще одним модным аутсайдером стала Гвинет Пэлтроу: 47-летняя актриса дерзнула прийти на «Золотой глобус» в абсолютно прозрачном платье.
Экономика
Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани
Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.
Путешествия
Аксенов заявил о признании украинцами российского статуса Крыма
Большое число украинских туристов в Крыму можно считать «народным голосованием» по вопросу о признании российского статуса полуострова, написал глава республики Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.
Хоккей
Хет-трик Хартикайнена помог «Салавату» победить ЦСКА в матче КХЛ
"Салават Юлаев" на своем льду обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.