Энергетика

ИзвестияИзвестияНа белорусском НПЗ «Нафтан» началась переработка нефти из России

Белорусский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Нафтан» начал переработку российской нефти при сохранении минимальной загрузки завода. Об этом в понедельник, 6 января, сообщили в пресс-службе белорусского госконцерна «Белнефтехим».
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России

РИА Новости03:18

«Белнефтехим» рассказал о загрузке белорусских НПЗ

ТАСС03:11

На белорусском НПЗ «Нафтан» началась переработка нефти из России

Известия03:16

Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России

РБК03:51

Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России

Коммерсантъ03:27

Белорусский НПЗ начал переработку первой партии нефти из России

Газета.Ru04:44

Белорусский НПЗ начал переработку российской нефти

РЕН ТВ03:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 06:17, Ашберн
Политика

Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Известия вчера в 17:22
Происшествия

СК выяснил, что детей в Приморье ранили из ружья двое подростков

Правоохранители установили, что стрельбу из пневматического ружья в Приморье, где пострадали два ребенка, открыли двое подростков, сообщает региональное СУСК РФ.
РИА Новости 03:48
Армия и оружие

Ирак начал подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны

Власти Ирака начали готовить механизм вывода американских войск, заявил представитель главнокомандующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф.
РИА Новости 05:55
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала дом в Майами

Самойлова показала просторный дом, в котором теперь будет жить звездная семья: апартаменты в светлых тонах с панорамными окнами, собственными гаражом и бассейном.
StarHit.ru 06:00
Гаджеты

Раскрыта дата анонса смартфонов из серии Samsung Galaxy S11

В Сети раскрыта дата анонса смартфонов от южнокорейского бренда, относящихся к серии Samsung Galaxy S11.
Актуальные Новости вчера в 03:42
Гаджеты

Nokia возродит еще один легендарный кнопочный телефон

Официальная презентация возрожденного телефона состоится 25 января. Стоит отметить, что Nokia не торопится с выпуском нового флагмана.
Astera вчера в 11:48
Политика

Дочь убитого иранского генерала Сулеймани обратилась к Трампу

Профиль 05:17
Хоккей

Игорь Ларионов: «В МХЛ и ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов»

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов после поражения от Канады (3:4) в финале МЧМ-2020 поделился мнением о развитии хоккея в стране.
Sports.ru 03:25
Здоровье

Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае достигло 59

В самом густонаселенном городе центрального Китая — Ухани — число заболевших неизвестной формой пневмонии достигло 59 человек.
РБК вчера в 12:27
Армия и оружие

Пентагон: решение Трампа убить Сулеймани не было неожиданным

В Пентагоне опровергли информацию издания The New York Times о том, что президент США Дональд Трамп санкционировал убийство иранского генерала Касема Сулеймани наперекор решению ведомства.
Аргументы недели 03:40
Политика

Меркель посетит Россию по приглашению Путина 11 января

ТАСС 05:25
Происшествия

В Бурятии предприниматель насмерть сбил 17-летнюю девушку

Российская газета 01:55
Экономика

В Минске предложили отказаться от доллара в расчетах за газ

В конце декабря Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что Минск неоднократно предлагал России продавать ей природный газ за российские рубли, а не за доллары как сейчас, однако просьбы остаются без ответа.
РБК 06:08
Общество

Брэда Питта и Дженнифер Энистон рассадят на «Золотом глобусе»

В воскресенье ночью пройдет 77-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус».
Peopletalk 03 января в 09:00
Происшествия

В Грузии погиб под лавиной турист из России

Вести.Ru 01:56
Происшествия

Сбежавший из части в Забайкалье срочник сдался полиции

Солдат-срочник Артур Хакимов, покинувший 3 января воинскую часть в Забайкальском крае, добровольно пришел в полицию, сообщили РИА Новости в Линейном отделе МВД на станции Ачинск Красноярского края.
РИА Новости 04:59
Общество

Прощание с онкологом Андреем Павленко пройдёт 6 января

Прощание с хирургом-онкологом Андреем Павленко, скончавшимся после длительной борьбы с раком желудка, состоится 6 января в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.
RT на русском вчера в 09:59
Политика

Гуайдо лишился поста главы парламента Венесуэлы

Самопровозглашенный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо лишился поста председателя Национальной ассамблеи страны – в качестве нового главы законодательного органа депутаты избрали сторонника официальной власти Луиса Парру.
Газета.Ru вчера в 15:42
Авто

Что нужно знать каждому, у кого есть автомобиль в 2020 году

2020 год принесет российским автовладельцам много изменений — от введения электронных паспортов до возможности получать госномера прямо в автосалонах.
Автоновости дня вчера в 00:43
Армия и оружие

Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан призвал США не злоупотреблять военной силой в Ближневосточном регионе и вернуться на путь диалога и переговоров.
RT на русском 02:51
Шоу-бизнес

Племянница принцессы Дианы выходит замуж за 60-летнего миллионера

Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер получила предложение руки и сердца от владельца модного дома Майкла Льюиса — на руке у девушки заметили кольцо, которое очень похоже на помолвочное.
StarHit.ru вчера в 17:20
Происшествия

В Японии выяснили, как Карлос Гон смог сбежать из страны

В японском международном аэропорту Кансай не проверяли багаж бизнес-джета, на котором территорию островного государства покинул подозреваемый в совершении финансовых преступлений экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, сообщает телерадиокомпания NHK со ссылкой на осведомленные источники.
Российская газета вчера в 07:21
Происшествия

На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

РИА Новости 05:09
Политика

Генсек НАТО созвал экстренное заседание по ситуации в Ираке

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал экстренное заседание Североатлантического совета по ситуации в Ираке.
ТК Звезда вчера в 13:10
Политика

Косачев назвал уроком для Багдада отказ США выводить войска из Ирака

Трамп заявил, что США не уйдут из Ирака, пока Багдад не компенсирует все расходы на построенную там американскую авиабазу, и что США наложат на Ирак такие санкции, "каких они никогда не видели, антииранские санкции покажутся мелочью".
Российская газета вчера в 23:09
Политика

Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США ввести санкции против Ирака.
РБК 05:42
Происшествия

В Ульяновске трехлетний мальчик задохнулся, играя в прятки

Мальчик решил спрятаться в кровати-трансформере. Через полчаса ребенка нашли мертвым. По предварительным данным, мальчик задохнулся.
НТВ 05:46
Путешествия

Аксенов назвал число посетивших Крым туристов

РБК 04:51
Футбол

Балотелли обвинил фанатов «Лацио» в расизме

Sportbox.RU вчера в 18:22
Шоу-бизнес

Лобода посвятила Линдеманну новогоднюю песню на немецком

Светлана Лобода исполнила отрывок из детской песни «Маленькой елочке холодно зимой» на немецком языке и посвятила ее солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну.
ТК Звезда вчера в 23:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное