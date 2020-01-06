Энергетика
РЕН ТВБелорусский НПЗ начал переработку российской нефти
Белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" начал переработку нефти, поступающей из России. Как сообщает пресс-служба концерна "Белнефтехим", на завод поступило уже 26,5 тонн нефти. На НПЗ пока сохраняется минимальная загрузка.
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Технологии
Microsoft выпустила первое в этом году тестовое обновление Windows 10 с новым функционалом
Корпорация Microsoft выпустила первое в наступившем году тестовое обновление своей актуальной операционной системы Windows 10.
Технологии
«Яндекс» собрался стать мобильным оператором
Виртуального оператора (MVNO), по данным источников на рынке, собрался запустить «Яндекс», базой для него может стать сеть Tele2, пишет «Коммерсантъ».
Здоровье
Депздрав Зауралья поделился планами на 2020 год
Почти 500 семей получат медицинскую помощь в части ЭКО. Такие планы медики озвучили на коллегии областного департамента здравоохранения.
Происшествия
Историка Соколова вернули в СИЗО из Центра психиатрии имени Сербского
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, переведен из Центра психиатрии имени В. П. Сербского, куда он был помещен для проведения психолого-психиатрической экспертизы, в следственный изолятор в Москве.
Футбол
Дриусси, Шатов, Мак и Краневиттер отправятся на первый сбор «Зенита»
Футболисты «Зенита» Себастьян Дриусси, Олег Шатов, Роберт Мак и Матиас Краневиттер полетят на первый сбор с командой, сообщает Bobsoccer.
Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
Армия и оружие
В «зеленой зоне» Багдада упали две ракеты
Два ракетных снаряда упали в районе «зеленой зоны» столицы Ирака, сообщают СМИ.
Технологии
Twitter позволит ограничить число ответов на твит
В рамках Международной технической конференции CES 2020 в Лас-Вегасе генеральный директор Twitter Джек Дорси объявил о новой функции социальной платформы, благодаря которой пользователи смогут контролировать, кто будет отвечать на их твиты.
Происшествия
В Омске школьница жестоко убила мать с помощью парня
Молодой человек несколько раз ударил женщину ножом. В это же время дочь нанесла матери множество ударов молотком и ножом по голове и телу.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Политика
На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»
Из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м. Об этом сообщил исполнительный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
Шоу-бизнес
У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма
Иногда болезнь Лайма может закончиться инвалидностью или смертью, если не обратиться вовремя к врачам.
Экономика
Акции «Распадской» выросли на 14% на фоне пожаров в Австралии
Глава группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов говорил, что рост котировок может быть связан с пожарами в Австралии, которая является основным поставщиком коксующегося угля.
Армия и оружие
Началась вторая волна ударов по американской базе в Ираке
Вторая волна ударов КСИР по военной базе «Айн аль-Асад», где располагаются войска США, началась в ночь на среду, 8 января.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Политика
Зеленский записал видеообращение после крушения самолета в Тегеране
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам страны после крушения самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране.
Авто
Кросс-хэтчбек Kia XCeed заявлен к производству в России
Производство новинки локализуют на калининградском заводе «Автотор», а продавать ее можно будет с 20 января, как только сертификат вступит в силу.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская назвала туристов из России быдлом
Актриса театра и кино Настасья Самбурская пожаловалась в соцсетях на туристов из России, которые мешают другим отдыхающим на одном из пляжей Бали.
Общество
Европейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму
"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме.
Армия и оружие
СМИ сообщили об атаке на военные базы в Ираке с помощью новейших ракет
Комплексы ПВО США, защищающие военные базы в Ираке, не смогли перехватить иранские ракеты, выпущенные по авиабазе Айн аль-Асад в провинции Анбар, сообщает иранское информагентство Tasnim.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина
Происшествия
Момент падения украинского самолета в Иране попал на видео
Экономика
Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
Происшествия
Летевший в Тель-Авив самолет экстренно сел в Шереметьево
Летевший из Москвы в Тель-Авив Boeing-777 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС 9 января.
Здоровье
В 2020 году изменятся льготы для инвалидов всех групп
Из-за большого количества фальсификаций диагнозов грядет пересмотр и переосвидетельствование по новым правилам всех тех, у кого 2 и 3 группы инвалидности.
Армия и оружие
«А у нас всё ещё старый металлолом БМП-1»: в Польше высказались о новой бронетехнике в ВС РФ
В польском СМИ военной тематики Defence24 вышел материал, посвящённый планируемым в 2020 году поставкам в ВС РФ новейших средств бронетехники.