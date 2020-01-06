Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВБелорусский НПЗ начал переработку российской нефти

Белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" начал переработку нефти, поступающей из России. Как сообщает пресс-служба концерна "Белнефтехим", на завод поступило уже 26,5 тонн нефти. На НПЗ пока сохраняется минимальная загрузка.
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На белорусском НПЗ «Нафтан» началась переработка нефти из России

Известия06 января в 03:16

Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России

РБК06 января в 03:51

Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России

Коммерсантъ06 января в 03:27

Белорусский НПЗ «Нафтан» начал переработку нефти из России

РИА Новости06 января в 03:18

Белорусский НПЗ начал переработку первой партии нефти из России

Газета.Ru06 января в 04:44

«Белнефтехим» рассказал о загрузке белорусских НПЗ

ТАСС06 января в 03:11

Белорусский НПЗ начал переработку российской нефти

РЕН ТВ06 января в 03:06
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:08, Ашберн

Нефть в Беларусь пришла только на два месяца?

КП - Беларусьвчера в 09:00
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:08, Ашберн
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