Белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" начал переработку нефти, поступающей из России. Как сообщает пресс-служба концерна "Белнефтехим", на завод поступило уже 26,5 тонн нефти. На НПЗ пока сохраняется минимальная загрузка.

Технологии «Яндекс» собрался стать мобильным оператором Виртуального оператора (MVNO), по данным источников на рынке, собрался запустить «Яндекс», базой для него может стать сеть Tele2, пишет «Коммерсантъ».

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Происшествия В Омске школьница жестоко убила мать с помощью парня Молодой человек несколько раз ударил женщину ножом. В это же время дочь нанесла матери множество ударов молотком и ножом по голове и телу.

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Шоу-бизнес Настасья Самбурская назвала туристов из России быдлом Актриса театра и кино Настасья Самбурская пожаловалась в соцсетях на туристов из России, которые мешают другим отдыхающим на одном из пляжей Бали.