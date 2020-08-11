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Lenta.ru
Lenta.ru

Белорусский ОМОН начал брать штурмом подъезды жилых домов

Белорусский ОМОН начал штурмовать подъезды жилых домов на проспекте Рокоссовского в Минске. Об этом сообщает Sputnik Беларусь, передает РИА Новости. Милицейский спецназ выламывает двери при помощи тарана.В источнике
Подробнее о событии
Znak.com

СМИ: в Минске силовики стреляют резиновыми пулями и штурмуют подъезды жилых домов

Znak.comвчера в 16:05
Комсомольская правда

В Минске ОМОН штурмует подъезды домов, где прячутся протестующие

Комсомольская правдавчера в 15:34
Взгляд.ру

ОМОН бросили на штурм подъездов жилых домов в Минске

Взгляд.рувчера в 15:59
News.ru

ОМОН начал штурмовать жилые дома в Минске

News.ruвчера в 15:44
Lenta.ru

Белорусский ОМОН начал брать штурмом подъезды жилых домов

Lenta.ruвчера в 15:42
РЕН ТВ

Бойцы ОМОН штурмуют подъезды домов на проспекте Рокоссовского в Минске

РЕН ТВвчера в 15:39
Газета.Ru

ОМОН штурмует подъезды домов в Минске

Газета.Ruвчера в 16:01

СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Газета.Ruвчера в 10:37
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Задержанный в Белоруссии журналист Максим Солопов освобожден

Специального корреспондента «Медузы» Максима Солопова, которого ранее во время протеста в Минске задержала белорусская милиция, отпустили из изолятора на улице Окрестина в белорусской столице и в ближайшее время отвезут на границу с Россией.
Московский Комсомолецвчера в 13:40
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Появилось видео с угрожающим подростку гранатой в Минске омоновцем

В сети появилось видео, на котором сотрудник ОМОНа в Минске угрожает гранатой подростку на протестах, которые уже третий день проходят в Белоруссии из-за прошедших в стране президентских выборов.
Известиявчера в 15:57
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СК возбудил еще семь дел против создателя «Омбудсмена полиции»

Следственный комитет расследует семь новых уголовных дел в отношении создателя интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Тюленев во вторник.
Интерфаксвчера в 13:10
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МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций

Ранее сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность введения персональных санкций в отношении руководителей Белоруссии за насилие в отношении протестующих и президентские выборы, которые были «ни свободными, ни честными».
Ведомостивчера в 15:10
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