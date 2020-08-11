Белорусский ОМОН начал брать штурмом подъезды жилых домов
Смотрите также
52 ребенка заразились коронавирусом в лагере в Ивановской области
Судебное заседание по делу Ефремова перенесено на 12 августа
В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом
Занятия в школах РФ с 1 сентября начнутся в очном формате
Yahoo News Japan: Япония в 2021 году создаст спецподразделение РЭБ
СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой
Microsoft официально объявила о выпуске Xbox Series X в ноябре
Задержанный в Белоруссии журналист Максим Солопов освобожден
«Рубин» назвал судью лучшим игроком матча с «Локомотивом»
Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса на Украине
Джеймс Бонд в исполнении Шона Коннери признан лучшим в истории
США раскритиковали российскую вакцину от коронавируса
Новый Audi S3 с 310-сильным мотором оказался медленнее предшественника
СК Белоруссии возбудил дело по факту блокирования дорог в Минске
Джейсон Деруло клюшкой для гольфа выбил передние зубы Уиллу Смиту
В Минске совершено нападение на журналистов «Русской службы Би-би-си»
Врачи научились прогнозировать скорую смерть пациента по глазам
Певец Макс Корж призвал белорусов прекратить протесты
Киркоров показал подписчикам кроссовки за 7 млн рублей
СК возбудил еще семь дел против создателя «Омбудсмена полиции»
МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций
МИД Литвы сообщил о задержании Тихановской в Белоруссии
Кинокритиками составлен список фильмов со сценами реального секса
МВД Белоруссии: один протестующий погиб во время столкновений в Минске
В Минске протестующие начали бросать в силовиков коктейли Молотова
В Минске начались задержания протестующих возле станции метро
В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом
Опубликовано видео столкновений митингующих с ОМОНом в Бресте
«Рубин» назвал судью лучшим игроком матча с «Локомотивом»
В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом
Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса
Глава штаба Бабарико призвала прекратить насилие в Белоруссии
Турция ввела ограничения на провоз ручной клади в самолетах
Судебное заседание по делу Ефремова перенесено на 12 августа
ВВП России во II квартале упал на 8,5%
«Зенит» обыграл «Ротор» в первом туре чемпионата России
МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций
СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой
Xiaomi представила юбилейный флагман
Появилось видео задержания журналистов Старкова и Солопова в Минске
Белорусский ОМОН начал штурмовать подъезды жилых домов на проспекте Рокоссовского в Минске. Об этом сообщает Sputnik Беларусь, передает РИА Новости. Милицейский спецназ выламывает двери при помощи тарана.В источнике
Подробнее о событии
СМИ: в Минске силовики стреляют резиновыми пулями и штурмуют подъезды жилых домов
Znak.comвчера в 16:05