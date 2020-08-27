Белорусский ОМОН пресек несанкционированную акцию оппозиции в Минске

Минск, 27 августа 2020, 08:21 — REGNUM Несанкционированная протестная акция, которая состоялась в Минске вечером 26 августа, была пресечена сотрудниками белорусского ОМОНа. Об этом 27 августа сообщает РИА Новости.