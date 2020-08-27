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Белорусский ОМОН пресек несанкционированную акцию оппозиции в Минске

Минск, 27 августа 2020, 08:21 — REGNUM Несанкционированная протестная акция, которая состоялась в Минске вечером 26 августа, была пресечена сотрудниками белорусского ОМОНа. Об этом 27 августа сообщает РИА Новости.В источнике
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Интерфакс

ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске

Интерфаксвчера в 14:35
РИА Новости

ОМОН разогнал протестующих в центре Минска

РИА Новостивчера в 15:49
RT на русском

Милиция Минска сообщила о задержаниях на акции протеста у правительства

RT на русскомвчера в 14:42
ИА Красная Весна

Акция оппозиции на площади Независимости в Минске пресечена ОМОНом

ИА Красная Веснавчера в 16:39
РБК

ОМОН разогнал протестующих в центре Минска

РБКвчера в 16:13
ТАСС

Подразделения ОМОН пресекли акцию оппозиции на площади Независимости в Минске

ТАССвчера в 14:28
Говорит Москва

В Минске разогнали участников протестной акции у Дома правительства

Говорит Москвавчера в 14:53

Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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В России создан прибор для определения коронавируса в воздухе

Красногорский завод имени Зверева (КМЗ) и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали первый в России прибор для выявления коронавируса в воздухе, сообщил директор предприятия Александр Новиков.
RT на русском21:10
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Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО

Ветерана ВМС США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс высказал мнение, что Россия из-за глобализации стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».
Известия00:20
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«На пороге тотального карантина»: Украинский эпидемолог сообщил о подготовке усиления антиковидных мер

Украинским властям придётся пойти на закрытие предприятий и компаний в связи с ужесточением карантина, поскольку нынешние меры не помогают справиться с распространением коронавирусной инфекции.
ИА Новороссия01:49