Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства, проходившего в режиме видеоконференции, пожаловался, что российский лидер Владимир Путин не взял его с собой в Крым.В источнике
Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что получила письмо от экс-президента Грузии, главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, в котором он сообщил о критическом состоянии здоровья.
Из информации на сайте институции следует, что музей намерен «открыть публике новый дизайнерский взгляд на пространство музея» и дать «современное представление о старой живописи в классическом музее XXI века».
За девять месяцев 2021 года в России произошло свыше 400 дорожно-транспортных происшествий с участием с участием средств индивидуальной мобильности (электросамокатов), заявили в пресс-центре МВД России.
В селе Пашково в Еврейской автономной области (ЕАО) из-за отказа от вакцинации от COVID-19 уволились 12 сотрудников местной скорой, об этом в беседе с BFM рассказал главврач местной подстанции скорой помощи Владислав Коган.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сократил отставание от Бретта Халла по голам за карьеру в НХЛ до одной шайбы В матче с «Флоридой» (4:5) Овечкин забил один гол и сделал две результативные передачи.