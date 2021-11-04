Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства, проходившего в режиме видеоконференции, пожаловался, что российский лидер Владимир Путин не взял его с собой в Крым.

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