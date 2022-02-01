Будьте в Плюсе

Белорусский калий не находит себе места

Минск собирается принять жесткие ответные меры против литовского железнодорожного транзита, который следует через Белоруссию.
Коммерсантъ
Белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что Белоруссия намерена взыскать с Литвы штрафы за расторжение контрактов на транзит калия, сообщает «БЕЛТА
».
Центральная Служба Новостей
С 1 февраля Литва остановила транзит калийных удобрений белорусского производителя «Беларуськалий».
ИА Красная Весна
Белоруссий президент Александр Лукашенко уже пообещал Литве «ряд серьезных ответных мер» за прекращение транзита.
Росбалт
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента

Подробнее о событии

Премьер Белоруссии Головченко пообещал жесткий ответ на прекращение Литвой транзита калия
РИА Новостивчера в 08:39
Белоруссия переориентировала транзит экспорта калия с Литвы на Россию
РБКвчера в 07:19
Белоруссия намерена взыскать штрафы с Литвы за расторжение контрактов на транзит калия
ТАССвчера в 06:27
Минск пригрозил Литве жесткими мерами в ответ на прекращение транзита калия
Взгляд.рувчера в 06:43
Минск анонсировал «жесткие меры» против транзита через Белоруссию из Литвы
Forbesвчера в 07:29
Премьер Белоруссии Головченко заявил о перенаправлении грузов калия в порты России
Lenta.ruвчера в 07:03
В Белоруссии пообещали жёсткие ответные меры на прекращение Литвой транзита калия
RT на русскомвчера в 06:22

Интересное

Небензя назвал провокацией созванное США заседание СБ ООН по Украине

Организованное по инициативе США заседание Совета Безопасности ООН по Украине стало провокацией, равнозначной призыву к войне.
ТАСС16:41

Депутат Госдумы от Чечни пообещал «отрезать головы» членам семьи Янгулбаевых

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в прямом эфире в инстаграме заявил, что семью бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева будут преследовать, пока им не отрежут головы и не убьют.
Дождьвчера в 15:06

Group-IB и Positive Technologies: цены на поддельные сертификаты о вакцинации снизились

Эксперты Group-IB и Positive Technologies зафиксировали снижение цен на поддельные сертификаты о вакцинации, несмотря на то, что число предложений от мошенников в Сети возросло.
Lenta.ru16:50

Toyota начала продажи «заряженного» Yaris GR Sport: стоимость, моторы и оснащение

Компания Toyota начала прием предварительных заказов на новый Yaris GR Sport в Европе.
NaAvtotrasse.ruвчера в 06:48

Влахович перешёл в «Ювентус» из-за клубного ДНК

Новичок туринского «Ювентуса» Душан Влахович заявил, что присоединился к «старой синьоре» из-за клубного ДНК.
Евро-футбол.рувчера в 06:32

Haval рассказал об обновленных кроссоверах F7 и F7x для России

В феврале 2022 года китайская компания Haval начнет российские продажи обновленных кроссоверов F7 и F7x, выпуск которых уже стартовал на предприятии в Тульской области.
AutoNewsвчера в 11:07

Псаки заявила, что ответственность за деэскалацию кризиса вокруг Украины несет РФ

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что ответственность за деэскалацию кризиса вокруг Украины несет Россия.
Газета.Ru16:54

Путин заявил, что США проигнорировали принципиальные предложения России по безопасности

Президент России Владимир Путин заявил, что США проигнорировали принципиальные озабоченности России по гарантиям безопасности.
РБКвчера в 12:08

В Петербурге сотрудники ГИБДД избили девушку

Служебную проверку по факту конфликтной ситуации с участием двух сотрудников ГИБДД и 24-летней девушки-оперативника начали в отделе полиции Василеостровского района Санкт-Петербурга.
ТАССвчера в 13:58

Одиночный режим шутера CrossfireX будет доступен в Xbox Game Pass с ограничениями

В момент релиза владельцы Xbox обоих поколений смогут опробовать одиночные операции Operation Catalyst и Operation Spectre, но подписчикам сервиса Xbox Game Pass будет доступна только первая.
3DNewsвчера в 08:06