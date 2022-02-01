КоммерсантъБелорусский калий не находит себе местаМинск собирается принять жесткие ответные меры против литовского железнодорожного транзита, который следует через Белоруссию.КоммерсантъБелорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что Белоруссия намерена взыскать с Литвы штрафы за расторжение контрактов на транзит калия, сообщает «БЕЛТА».Центральная Служба НовостейС 1 февраля Литва остановила транзит калийных удобрений белорусского производителя «Беларуськалий».ИА Красная ВеснаБелоруссий президент Александр Лукашенко уже пообещал Литве «ряд серьезных ответных мер» за прекращение транзита.РосбалтДанное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowКП - БеларусьFertilizer DailyИА Красная ВеснаЕвразия.ЭкспертРБКRuBaltic.RuЦентральная Служба НовостейRT на русскомФАНЦарьградИзвестияLife.ruНародные новостиРосбалтКомсомольская правдаРоссийская газетаДума ТВГазета.RuПодробнее о событииПремьер Белоруссии Головченко пообещал жесткий ответ на прекращение Литвой транзита калияРИА Новостивчера в 08:39Белоруссия переориентировала транзит экспорта калия с Литвы на РоссиюРБКвчера в 07:19Белоруссия намерена взыскать штрафы с Литвы за расторжение контрактов на транзит калияТАССвчера в 06:27Минск пригрозил Литве жесткими мерами в ответ на прекращение транзита калияВзгляд.рувчера в 06:43Минск анонсировал «жесткие меры» против транзита через Белоруссию из ЛитвыForbesвчера в 07:29Премьер Белоруссии Головченко заявил о перенаправлении грузов калия в порты РоссииLenta.ruвчера в 07:03В Белоруссии пообещали жёсткие ответные меры на прекращение Литвой транзита калияRT на русскомвчера в 06:22Показать ещёОценить576Поделиться