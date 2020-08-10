Белорусский металлургический завод частично приостановил работу
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На Белорусском металлургическом заводе в городе Жлобине приостановлена работа нескольких цехов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Sputnik Беларусь. Причина приостановки работы не называется.В источнике
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Оценены потери от забастовки на Белорусском металлургическом заводе
Московский Комсомолецвчера в 13:52