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Ведомости
Ведомости

Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

На Белорусском металлургическом заводе в городе Жлобине приостановлена работа нескольких цехов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Sputnik Беларусь. Причина приостановки работы не называется.В источнике
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Московский Комсомолец

Оценены потери от забастовки на Белорусском металлургическом заводе

Московский Комсомолецвчера в 13:52
ТАСС

Крупные белорусские предприятия опровергли сообщения о якобы готовящейся забастовке

ТАССвчера в 11:55
RT на русском

На Белорусском металлургическом заводе опровергли приостановку работы

RT на русскомвчера в 11:19
РБК

Глава белорусского завода опроверг сообщения о начале забастовок

РБКвчера в 12:11
Взгляд.ру

На Белорусском металлургическом заводе опровергли сообщения о забастовке

Взгляд.рувчера в 11:59
Коммерсантъ

Руководство БМЗ отрицает информацию о забастовке

Коммерсантъвчера в 12:16
РИА Новости

Белорусский металлургический завод приостановил работу

РИА Новостивчера в 10:32

Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомостивчера в 08:41
315

США отрепетировали прорыв ПВО России

Военно-воздушные силы Соединенных штатов 4-6 августа провели учения, в которых были задействованы такие стелс-машины, как истребители пятого поколения F-35A Lightning II и F-22 Raptor, а также стратегический бомбардировщик B-2A Spirit и беспилотник RQ-170 Sentinel, сообщает The Drive.
Lenta.ruвчера в 17:04
12

Forbes сравнил российского «Охотника» с ударными беспилотниками США

Сравнивая "Охотника" с активно использующимся ВВС США MQ-9 Reaper, Forbes отмечает, что, в отличие от этого американского беспилотника, российский дрон можно использовать не только против повстанческих отрядов, не прикрытых современными средствами ПВО, но и в полномасштабных конфликтах.
Российская газетавчера в 06:35
19

Эксперты допустили отключение интернета в Белоруссии извне

Доцент кафедры телекоммуникационных систем Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ), кандидат технических наук Александр Шаромок не исключил возможность заблокировать интернет в Белоруссии извне.
РБК17:33
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Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

В случае, если решение в конечном счете будет принято в пользу новых мер поддержки, то мировые финансовые рынки могут продолжить рост, в том числе рубль как один из представителей рисковых активов.
Российская газетавчера в 23:00
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Поставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работы

Напомним, по ходу матча 1-го тура российского первенства «Спартак» вел со счетом 2:0. Однако, арбитр встречи назначил два пенальти в ворота красно-белых, которые реализовали Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.
Vprognoze.ruвчера в 09:16
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В Минске задержан российский военный корреспондент Семён Пегов

Минск, 10 августа 2020, 15:22 — REGNUM Во время массовых акций протеста в Минске после закрытия избирательных участков в ночь с 9 на 10 августа были задержаны российские журналисты, в том числе военкор, руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов.
REGNUMвчера в 08:22
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