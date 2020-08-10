Белорусский металлургический завод частично приостановил работу
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Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.В источнике
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