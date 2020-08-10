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РИА Новости
РИА Новости

Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.В источнике
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Эхо Москвы

Белорусские СМИ сообщают о том, что Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

Эхо Москвы08:33
Московский Комсомолец

Белорусский металлургический завод начал забастовку против Лукашенко

Московский Комсомолец05:31
РИА Новости

Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

РИА Новости07:34
URA.Ru

В Белоруссии рабочие начали протестовать против победы Лукашенко

URA.Ru06:23
Znak.com

В Белоруссии начинаются забастовки на предприятиях

Znak.com06:04
Известия

СМИ сообщили о приостановке работы на Белорусском металлургическом заводе

Известия08:22
Взгляд.ру

Белорусский металлургический завод объявил забастовку

Взгляд.ру05:12

Президент Белоруссии заходит на очередной срок в сопровождении массовых протестов

Президент Белоруссии заходит на очередной срок в сопровождении массовых протестов Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал на выборах 80,23% голосов, в то время как его главный оппонент Светлана Тихановская заручилась поддержкой 9,9% избирателей.
Президент Белоруссии заходит на очередной срок в сопровождении массовых протестов
Коммерсантъ05:51

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
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Сотни приложений оказались инструментом слежки за миллионами людей

По информации издания, организация встроила в более чем 500 приложений собственное программное обеспечение, благодаря которому смартфоны превратились в инструмент слежки, позволяющий устанавливать геопозицию пользователей.
Lenta.ru07:22
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В Роспотребнадзоре рассказали, грозит ли курортникам коронавирус

Проанализировав количество заболевших, вернувшихся с курортов Краснодарского края, Республики Крым, Ставропольского края, Республики Дагестан и зарубежных стран, [специалисты выяснили, что] по российским курортам из десяти тысяч вернувшихся — заболевших порядка шести человек, — сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
News.ru07:42

Тихановская потребовала от Лукашенко передачи власти

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отказалась признавать предварительные данные ЦИК о результатах выборов и назвала победительницей голосования себя, призвав действующего главу государства Александра Лукашенко мирно передать власть.
Sibnet Новости05:39
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Иммунолог назвал главную загадку коронавируса COVID-19

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Известия, директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян рассказал, что есть определенная группа людей, которая просто не может заразиться коронавирусной инфекцией.
ToDay News Ufa05:43
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