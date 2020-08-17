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РИА Новости
РИА Новости

Белорусский металлургический завод восстановил работу

Белорусский металлургический завод (БМЗ) восстановил работу в штатном режиме - доменные печи выведены в нормальный режим после приостановки в рамках акции протеста, сообщили РИА Новости в администрации предприятия.В источнике
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РИА Новости

Белорусский металлургический завод восстановил работу

РИА Новости10:34
Коммерсантъ

Предприятия в Белоруссии приостанавливают работу из-за забастовок

Коммерсантъ09:55
Взгляд.ру

БМЗ вернулся к работе после акции протеста

Взгляд.ру10:42
Говорит Москва

В Минске начинается очередной митинг на площади Независимости

Говорит Москва12:34
РБК

Рабочие Белорусского металлургического завода перекрыли дорогу к печам

РБК09:29
Lenta.ru

Стало известно о прекращении работы бастующего БМЗ

Lenta.ru09:05
ТАСС

Сотрудники Белорусского металлургического завода вышли на акцию протеста

ТАСС08:59

Эксперт заявил, что эта неделя станет критически важной для рубля

Аналитик добавил, что на следующей неделе курс евро может упасть ниже 85 рублей, а доллар - до 72,5. Колебания валюты начались вслед за изменениями на нефтяном рынке, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.
Эксперт заявил, что эта неделя станет критически важной для рубля
Газета.Ru09:15
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В МИД России оценили соглашение об увеличении контингента США в Польше

«Вновь обращаем внимание, что наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив — лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России», — говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
RT на русском12:32
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Глава Башкирии отменил встречу с защитниками шихана Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров отменил запланированную встречу с защитниками шихана Куштау, выступающими против разработки горы, из-за состава активистов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главы республики.
ТАСС11:37
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Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ru10:19
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Литва сообщила о попытках Германии связаться с Лукашенко по дипканалам

Берлин по дипломатическим каналам пытается связаться с действующим президентом Белоруссии Александром Лукашенко для урегулирования ситуации, сообщает пресс-служба президентского дворца в Литве.
Sputnik Литва13:30
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