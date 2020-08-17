Белорусский металлургический завод восстановил работу
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Белорусский металлургический завод (БМЗ) восстановил работу в штатном режиме - доменные печи выведены в нормальный режим после приостановки в рамках акции протеста, сообщили РИА Новости в администрации предприятия.В источнике
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