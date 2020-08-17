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РИА Новости
РИА Новости

Белорусский металлургический завод восстановил работу

Белорусский металлургический завод (БМЗ) восстановил работу в штатном режиме - доменные печи выведены в нормальный режим после приостановки в рамках акции протеста, сообщили РИА Новости в администрации предприятия.В источнике
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Коммерсантъ

Предприятия в Белоруссии приостанавливают работу из-за забастовок

Коммерсантъ09:55
РИА Новости

Белорусский металлургический завод восстановил работу

РИА Новости10:34
ТАСС

Сотрудники Белорусского металлургического завода вышли на акцию протеста

ТАСС08:59
Говорит Москва

Сотрудники Белорусского металлургического завода вышли на акцию протеста

Говорит Москва08:53
РЕН ТВ

Все печи Белорусского металлургического завода остановлены

РЕН ТВ08:19
РБК

Рабочие Белорусского металлургического завода перекрыли дорогу к печам

РБК09:29
Газета.Ru

Белорусский металлургический завод объявил о забастовке

Газета.Ru04:57

«Севилья» не пустила «Манчестер Юнайтед» в финал Лиги Европы УЕФА

На предыдущих стадиях турнира «Севилья» прошла «ЧФР Клуж», «Рому» и «Вулверхэмптоном».В финале Лиги Европы «Севилья» встретится с победителем пары «Интер» «Шахтер», которые свой матч проведут сегодня, 17 августа.
Vprognoze.ru17:26

В Минске задержали мужчину, угнавшего грузовик для блокировки дороги

Задержан житель Минска, который в группе с другими неустановленными лицами угнал грузовик для блокировки дороги во время акций протеста в белорусской столице после президентских выборов, сообщила в понедельник пресс-служба следственного комитета страны.
РИА Новости11:38

Дарья Мороз уходит из МХТ имени Чехова

О причинах своего ухода Мороз не сообщает, однако ходят слухи, что Дарья не смогла ужиться с новым руководителем МХТ Сергеем Женовачем, который пришел на смену Олегу Табакову, руководившему театром 18 лет.
Paparazzi.ruвчера в 14:52
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Путин представил Лукашенко своё видение ситуации в Белоруссии

"Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности", — рассказали в пресс-службе белорусского лидера.
CT news11:35
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