Общество

Lenta.ruLenta.ruБелорусский олигарх стал поставлять российский уголь на Украину

Структура белорусского олигарха Николая Воробья в декабре 2019 года получила квоты на поставку более 600 тысяч тонн российского угля на Украину. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники. Речь идет о компании NT Marine, зарегистрированной в Эстонии.
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Белорусский олигарх стал поставщиком российского угля на Украину

Кто стал посредником при поставках Компания NT Marine, зарегистрированная в Эстонии, получила разрешение на поставку более 600 тыс. т коксующегося и энергетического угля из России на Украину (чуть меньше 50% всех поставок) в декабре 2019 года.
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