Кто стал посредником при поставках Компания NT Marine, зарегистрированная в Эстонии, получила разрешение на поставку более 600 тыс. т коксующегося и энергетического угля из России на Украину (чуть меньше 50% всех поставок) в декабре 2019 года.

с чего всё началось

NT Marine занимается перевозкой нефти и угля на Украину и входит в сферу интересов белорусского олигарха Николая Воробья, сообщили РБК три источника в крупных угольных компаниях России и угольный трейдер, специализирующийся на странах СНГ.

Белорусский олигарх стал поставщиком российского угля на Украину

Политика Россия вышлет двух немецких дипломатов В начале декабря МИД Германии объявил о высылке из страны двух сотрудников российского посольства.

Общество Россиян предупредили о волнах холода зимой Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с "Российской газетой" заявил, что жителей некоторых регионов России ожидают волны холода.

Происшествия В Петербурге арестовали предполагаемого сообщника главы «Метростроя» Как полагает следствие, Болотов, гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров, а также руководитель филиала «Метростроя» Олег Кузьменко объединились, чтобы похитить деньги ОАО «Метрострой» «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов».

Авто Geely привезет в Россию два кроссовера В 2020 году на отечественный рынок выйдут как минимум два автомобиля китайского бренда.

Экономика ФРС США сохранила базовую процентную ставку Федеральная резервная система США приняла решение сохранить базовую процентную ставку на прежнем уровне.

Политика Песков опроверг слова Авакова про Суркова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова главы МВД Украины Арсена Авакова, что у российских участников "нормандского саммита" якобы "сдали нервы".

Политика Украина подготовит изменения в Минские соглашения Предложения по изменениям в Минские соглашения уже были готовы в инициативах президента Украины.