Общество
РБКБелорусский олигарх стал поставщиком российского угля на Украину
Кто стал посредником при поставках Компания NT Marine, зарегистрированная в Эстонии, получила разрешение на поставку более 600 тыс. т коксующегося и энергетического угля из России на Украину (чуть меньше 50% всех поставок) в декабре 2019 года.
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с чего всё началось
NT Marine занимается перевозкой нефти и угля на Украину и входит в сферу интересов белорусского олигарха Николая Воробья, сообщили РБК три источника в крупных угольных компаниях России и угольный трейдер, специализирующийся на странах СНГ.РБКвчера в 23:00
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РБК: связанная с белорусским бизнесменом компания будет поставлять российский уголь на Украину
Коммерсантъвчера в 23:45
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Общество
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Происшествия
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Авто
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Как сообщает издание Motor1, компания Kia зарегистрировала в патентном ведомстве Южной Кореи (KIPRIS) новый фирменный логотип, который в будущем может заменить актуальную эмблему бренда.
Авто
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Происшествия
Минобороны подтвердило крушение вертолета Ми-28 на Кубани
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