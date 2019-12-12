Общество

РБКРБКБелорусский олигарх стал поставщиком российского угля на Украину

Кто стал посредником при поставках Компания NT Marine, зарегистрированная в Эстонии, получила разрешение на поставку более 600 тыс. т коксующегося и энергетического угля из России на Украину (чуть меньше 50% всех поставок) в декабре 2019 года.
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с чего всё началось

Белорусский олигарх стал поставщиком российского угля на Украину

NT Marine занимается перевозкой нефти и угля на Украину и входит в сферу интересов белорусского олигарха Николая Воробья, сообщили РБК три источника в крупных угольных компаниях России и угольный трейдер, специализирующийся на странах СНГ.
РБКвчера в 23:00

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:08

РБК: связанная с белорусским бизнесменом компания будет поставлять российский уголь на Украину

Коммерсантъвчера в 23:45

РБК: белорусский олигарх может заняться поставкой угля из России на Украину

Газета.Ru03:15

Белорусский олигарх стал поставлять российский уголь на Украину

Lenta.ru01:14

РБК: белорусский бизнесмен будет поставлять российский уголь на Украину

Ведомости01:58

Белорусский олигарх будет поставлять российский уголь на Украину

News.ru00:27

Белорусская компания поставит Украине российский уголь

Взгляд.ру01:59
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Происшествия

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар

Коммерсантъ 03:27
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Территория новостей 10 декабря в 14:22
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
ToDay News Ufa вчера в 11:44
Армия и оружие

В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей

Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Газета.Ru 09 декабря в 08:53
Политика

Ярош заявил о наличии у Кремля плана уничтожить Украину до 2024 года

Бывший лидер украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил о существовании у Кремля плана по уничтожению Украины до 2024 года.
Известия вчера в 08:20
Политика

Москва выслала двух немецких дипломатов в ответ на действия Берлина

Москва объявила двух сотрудников посольства ФРГ в России персонами нон грата, сообщается на сайте МИДа.
РБК 04:04
Общество

В Москве прощаются с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя проходит церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, сообщает корреспондент "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 23:30
Политика

Верховная Рада продлила закон об особом статусе Донбасса

Верховная Рада Украины продлила действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Lenta.ru 04:30
Общество

Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G

Все четыре федеральных оператора связи – МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» – подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети связи пятого поколения, сообщили все эти компании.
Ведомости вчера в 13:49
Космос

Новый марсоход займётся поиском жизни и соберёт геологическую коллекцию для передачи на Землю

XXII век вчера в 06:28
Политика

Германия осудила санкции США против «Северного потока — 2»

Санкции Соединённых Штатов против газопровода «Северный поток — 2», вероятнее всего, затронут компании, занимающиеся укладкой труб по дну Балтийского моря.
News.ru 03:49
Общество

ТНТ убрал из эфира сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским

Сериал продержится в эфире ТНТ всего один день, и все его сезоны не покажут.
Российская газета 03:30
Общество

Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания

Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
РИА Новости 03:05
Политика

Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
РИА Новости 02:12
Энергетика

В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
Известия вчера в 13:42
Политика

Захарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает несомненным изменение тональности переговоров со стороны украинской делегации в рамках "нормандского формата".
ТАСС вчера в 16:25
Общество

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для компаний, не выполняющих требования органов государственного контроля, могут вырасти в несколько раз, следует из проекта новой редакции Кодекса об административно-правовых нарушениях (КоАП).
РБК 00:34
Происшествия

В Приамурье мать до смерти закормила младенца сухим заменителем молока

С дня рождения девочки мать вместо грудного молока или адаптивного детского питания кормила малышку смесью из воды и заменителя молока.
Что происходит вчера в 15:31
Политика

Президент Грузии признала отсутствие в стране армии и оружия

Президент Грузии Саломе Зурабишвили признала, что в стране нет армии, оружия и экономического потенциала.
Lenta.ru 04:28
Общество

Путин проедет на поезде по Крымскому мосту

Президент собирается проехать по мосту на поезде.
Lenta.ru 04:15
Политика

Сенат США признал Россию «спонсором терроризма»

Международный комитет сената США одобрил законопроект, обязывающий госсекретаря решить, является ли Россия спонсором терроризма.
Национальная служба новостей вчера в 13:59
Футбол

Черчесов: ещё в «Спартаке» рекомендовали Дзюбе чаще ходить в спортзал

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал физическую форму капитана национальной сборной Артёма Дзюбы.
Чемпионат 04:20
Космос

РКС продемонстрирует новейшие разработки на ВУЗПРОМЭКСПО-2019

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») представил сервисы на основе применения данных дистанционного зондирования Земли из космоса (ДЗЗ) и наиболее перспективные разработки в области микроэлектроники космического назначения на ежегодной национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2019», которая проходит с 11 по 12 декабря в Москве, сообщила пресс-служба РКС.
Росинформбюро вчера в 06:38
Происшествия

В Санкт-Петербурге семеро парней избили девушку из-за внешнего вида

Семеро мужчин избили в понедельник 18-летнюю девушку на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.
Известия 10 декабря в 12:03
Экономика

Россия впервые с 2014 года получит заем от банка с западным капиталом

Совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный заём для России в размере 0,5 млрд долларов развитие инфраструктуры.
Российская газета 04:22
Происшествия

Минобороны подтвердило крушение вертолета Ми-28 на Кубани

Минобороны России подтвердило факт крушения ударного вертолета Ми-28 «Ночной охотник» в Краснодарском крае.
Известия вчера в 16:10
Космос

Российские космонавты займутся выращиванием салата в космосе

Руководитель медицинского отдела научно-исследовательского института космического приборостроения Антон Бычков рассказал о том, что опытный образец российской космической оранжереи "Витацикл-Т", основным предназначением которой является выращивание салат на Международной космической станции, будет создан до конца 2021 года.
Ferra 10 декабря в 22:45
Авто

Китайские автомобили возглавили рейтинг самых быстро ржавеющих машин

Портал speedme.ru обнародовал рейтинг самых быстро ржавеющих автомобилей. Во главе его встала популярная в России модель Geely Emgrand X7.
Вечерний курьер вчера в 01:49
Политика

Глава СПЧ утаил от Путина доклад о «московском деле»

Новый руководитель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев не стал показывать Владимиру Путину доклад Николая Сванидзе о "московском деле", уведомляет "Коммерсант" .
ЗакC.Ру 04:07
Общество

Стало известно, от кого Дания получила жалобу по «Северному потоку-2»

Жалоба на решение Датского энергетического агентства (ДЭА) о разрешении строительства газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании поступила от польских экологов, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 12:55
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