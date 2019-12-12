Кто стал посредником при поставках Компания NT Marine, зарегистрированная в Эстонии, получила разрешение на поставку более 600 тыс. т коксующегося и энергетического угля из России на Украину (чуть меньше 50% всех поставок) в декабре 2019 года.

с чего всё началось

Структура белорусского олигарха Николая Воробья в декабре 2019 года получила квоты на поставку более 600 тысяч тонн российского угля на Украину. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники. Речь идет о компании NT Marine, зарегистрированной в Эстонии.

Белорусский олигарх стал поставлять российский уголь на Украину

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