Кто стал посредником при поставках Компания NT Marine, зарегистрированная в Эстонии, получила разрешение на поставку более 600 тыс. т коксующегося и энергетического угля из России на Украину (чуть меньше 50% всех поставок) в декабре 2019 года.

с чего всё началось

NT Marine занимается перевозкой нефти и угля на Украину и входит в сферу интересов белорусского олигарха Николая Воробья, сообщили РБК три источника в крупных угольных компаниях России и угольный трейдер, специализирующийся на странах СНГ.

Белорусский олигарх стал поставщиком российского угля на Украину

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