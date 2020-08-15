Белорусский оппозиционер Цепкало находится на Украине

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало скрывается на Украине. В Белоруссии и России его объявили в розыск. Оппозиционный политик опроверг обвинения в коррупции, по которым против него было возбуждено уголовное дело на родине.