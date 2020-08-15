Белорусский оппозиционер Цепкало находится на Украине
Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало скрывается на Украине. В Белоруссии и России его объявили в розыск. Оппозиционный политик опроверг обвинения в коррупции, по которым против него было возбуждено уголовное дело на родине.В источнике
С чего всё началось
Цепкало назвал чушью обвинения во взятке
Экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало в интервью РИА Новости заявил, что считает дело против себя политически мотивированным: нет никаких фактов, подтверждающих обвинения во взятке.
РИА Новости11:10
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