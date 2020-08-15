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Pravda.Ru
Pravda.Ru

Белорусский оппозиционер Цепкало находится на Украине

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало скрывается на Украине. В Белоруссии и России его объявили в розыск. Оппозиционный политик опроверг обвинения в коррупции, по которым против него было возбуждено уголовное дело на родине.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Цепкало назвал чушью обвинения во взятке

Экс-претендент на пост президента Белоруссии, бывший глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало в интервью РИА Новости заявил, что считает дело против себя политически мотивированным: нет никаких фактов, подтверждающих обвинения во взятке.
РИА Новости11:10
Подробнее о событии
РБК

Цепкало назвал чушью обвинения в получении взятки

РБК12:22
РИА Новости

Цепкало назвал чушью обвинения во взятке

РИА Новости11:10
Вести.Ru

Цепкало сейчас на Украине и в Россию теперь не поедет

Вести.Ru11:20
Говорит Москва

Цепкало назвал дело против себя сфабрикованным и политически мотивированным

Говорит Москва11:11
RT на русском

Белорусский политик Цепкало находится на Украине

RT на русском11:24
Lenta.ru

Бывший соперник Лукашенко отреагировал на данные о розыске в России

Lenta.ru11:05
Газета.Ru

Цепкало об уголовном деле против него: это политически мотивировано

Газета.Ru10:56

Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

Полиция в Сочи нашла в лесу родителей младенца, которым на видео размахивали, как куклой, и хотя жизни ребенка ничто не угрожает, рассматривается передача его в органы опеки, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
РИА Новости14:10
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Историк: События польско-советской войны стали источником русофобии

Внешний посыл заключается в том, что Европа должна быть вечно благодарна Польше, которая "остановила продвижение большевистских орд и не дала возможности разжечь мировую революцию", – считает член центрального Совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Армен Гаспарян.
Взгляд.ру07:00
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Самолет «России», летевший в Анталью, вынужденно вернулся в Пулково

В субботу, 15 августа, пассажирский авиалайнер компании "Россия", выполнявший рейс по маршруту Санкт-Петербург – Анталья, вернулся в аэропорт вылета, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Вести.Ru09:42
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Астрономы раскрыли тайну звезды Бетельгейзе

Недавние наблюдения за звездой Бетельгейзе показали, что неожиданные и значительные периоды ее затемнения в конце 2019 и начале 2020 года, скорее всего, были вызваны выбросом и охлаждением плотных горячих газов.
Суть событийвчера в 11:05
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