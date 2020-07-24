По словам Валерия Цепкало, к нему поступила информация о том, что готовится его арест. Чтобы избежать преследования, он вместе с двумя детьми уехал и сейчас находится в Москва. Супруга Цепкало Вероника осталась в Беларуси.

с чего всё началось

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