Политика
КоммерсантъБелорусский оппозиционер Цепкало уехал в Россию из-за угрозы ареста
Бывший претендент на пост президента Белоруссии, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало вместе с двумя детьми уехал в Россию и сейчас находится в Москве. Его жена Вероника Цепкало заявила, что причиной стала угроза ареста.
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с чего всё началось
Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало вместе с детьми уехал из страны в целях безопасности. Сейчас он в Москве
По словам Валерия Цепкало, к нему поступила информация о том, что готовится его арест. Чтобы избежать преследования, он вместе с двумя детьми уехал и сейчас находится в Москва. Супруга Цепкало Вероника осталась в Беларуси.Дождь05:36
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Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до рекордных 4,25%
Банк России объявил о третьем с начала пандемии снижении ставки. ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 4,25%.
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Гусева
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Аргументы и Факты вчера в 03:51
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Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Происшествия
Открытое горение на Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге ликвидировано
Пожарные ликвидировали открытое горение на Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге, где загорелся кабель.
ТАСС 06:18
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
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Армия и оружие
Минобороны намерено продлить лётный ресурс перехватчиков МиГ-31
Как заявляется, Минобороны изучает вопрос продления ресурса МиГ-31, но окончательное решение по этому вопросу будет принято только по итогам исследовательских и опытно-конструкторских работ (ОКР).
Военное обозрение 05:56
Происшествия
Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян.
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Общество
Путин пошутил над главой «Газпром нефти» из-за оговорки на 100 млрд
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-церемонии запуска комплекса "Евро+" на Московском нефтеперерабатывающем заводе пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым.
Газета.Ru вчера в 12:43
Общество
В Кузбассе приняли новый порядок заселения в гостиницы и санатории
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, новый порядок заселения был принят властями региона 24 июля.
REGNUM 04:24
Общество
Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа
Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что международное авиасообщение с Россией возобновится с 1 августа.
Интерфакс 06:34
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд из-за съемок сына с дронов
Папарацци давно тщательно следят за звездной семьей Британского принца Гарри и Меган Маркл, но на этот раз в объектив фотокамер попал их 14-месячный сын Арчи.
ToDay News Ufa 04:27
Политика
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии
Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-майора, также он переведен из подведомственности МВД в Росгвардию - соответствующий указ подписал и зачитал главе региона по телефону президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 16:13
Политика
Песков исключил организацию митингов в Хабаровске из-за рубежа
Протесты в Хабаровске начались 11 июля, вскоре после задержания губернатора Сергея Фургала, обвиняемого анее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Ведомости 06:24
Происшествия
ЧП. Охранник краснодарской больницы пообещал «сломать голову» пациенту
До драки дело не дошло, хотя сотрудник ЧОП, как видно на сделанной записи, настойчиво призывал пациента выяснить отношения на кулаках.
Вести.Ru 04:46
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Фанаты смогли увидеть, как Алла Пугачева и Максим Галкин танцуют и подпевают под популярные песни.
Bimru.ru вчера в 06:58
Армия и оружие
США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
РБК вчера в 15:47
Общество
Сенатор Алексей Александров находится в больнице в тяжелом состоянии
Сенатор Алексей Александров заразился коронавирусом и находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщила на пленарном заседании Совета Федерации его коллега Людмила Нарусова.
РИА Новости 03:21
Киберспорт
Вышел трейлер игры «State of Decay 3» о зомби-апокалипсисе
Ридус вчера в 20:23
Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 02:01
Общество
В Минздраве ожидают снятия всех ограничений по коронавирусу в феврале
"Да, мы движемся этим курсом, мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен, и тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос, остается ли тот же прогноз, что все ограничения могут быть сняты к февралю.
РИА Новости 06:07
Экономика
Индекс потребительской уверенности россиян вырос на 5 процентов
"Индекс Иванова", отражающий уровень потребительской уверенности россиян во втором квартале 2020 года вырос на 5 процентных пунктов (п.п.). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка, рассчитывающего индекс.
Российская газета 06:27
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Авто
Haval представил в Китае новый кроссовер DaGou
Внешность новинки оформлена в стиле ретро, он не похож на современные модели линейки Haval. В основу кроссовера легла новая платформа.
Evo-rus.com 06:03
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
Evo-rus.com вчера в 04:10
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Определен орган, отвечающий за продолжительность жизни
ToDay News Ufa 04:30
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
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Глава Тавды заявил об ухудшении эпидситуации по коронавирусу в городе
Об ухудшении эпидобстановки в Тавде заявил мэр города Виктор Лачимов.
Регион online вчера в 14:55
Политика
Песков ответил на вопросы о санкциях, СП-2 и Кадырове
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал санкции против "Северного потока – 2" неприемлемыми и противоречащими законодательству.
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