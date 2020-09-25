Белорусы опасаются присоединения к России, страна должна быть суверенным государством, но с Россией необходимо поддерживать дружеские отношения, считает член координационного совета оппозиции страны Сергей Дылевский.

С чего всё началось Белорусский оппозиционер назвал Путина человеком с железобетонной хваткой Член координационного совета оппозиции Белоруссии Сергей Дылевский назвал президента России Владимира Путина "очень сильным лидером", человеком "с железобетонной хваткой". РИА Новости 01:11