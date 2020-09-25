Белорусский оппозиционер призвал сохранить дружбу с Россией
Белорусы опасаются присоединения к России, страна должна быть суверенным государством, но с Россией необходимо поддерживать дружеские отношения, считает член координационного совета оппозиции страны Сергей Дылевский.В источнике
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Белорусский оппозиционер назвал Путина человеком с железобетонной хваткой
Член координационного совета оппозиции Белоруссии Сергей Дылевский назвал президента России Владимира Путина "очень сильным лидером", человеком "с железобетонной хваткой".
РИА Новости01:11
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