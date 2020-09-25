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РИА Новости
РИА Новости

Белорусский оппозиционер призвал сохранить дружбу с Россией

Белорусы опасаются присоединения к России, страна должна быть суверенным государством, но с Россией необходимо поддерживать дружеские отношения, считает член координационного совета оппозиции страны Сергей Дылевский.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Белорусский оппозиционер назвал Путина человеком с железобетонной хваткой

Член координационного совета оппозиции Белоруссии Сергей Дылевский назвал президента России Владимира Путина "очень сильным лидером", человеком "с железобетонной хваткой".
РИА Новости01:11
Подробнее о событии
Взгляд.ру

В Белоруссии назвали Путина «человеком с железобетонной хваткой»

Взгляд.ру03:05
Газета.Ru

Член КС белорусской оппозиции призвал сохранить дружбу с Россией

Газета.Ru01:47
Аргументы и Факты

Белорусский оппозиционер призвал сохранить дружбу с РФ

Аргументы и Факты02:07
Московский Комсомолец

Оппозиционер из Белоруссии посчитал Путина очень сильным лидером

Московский Комсомолец01:51
REGNUM

Член КС Белоруссии призвал сохранить дружбу с Россией

REGNUM02:43
Lenta.ru

В оппозиции Белоруссии раскрыли отношение к Путину

Lenta.ru01:41
РИА Новости

Белорусский оппозиционер назвал Путина человеком с железобетонной хваткой

РИА Новости01:11

В Курганской области назначен и.о. заместителя губернатора

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Известия19:21

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Газета.Ruвчера в 10:40
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