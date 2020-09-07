Белорусский оппозиционер заявил об ультиматуме со стороны властей
Член Координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил о том, что власти республики поставили ему ультиматум.В источнике
С чего всё началось
Оппозиционер Латушко заявил, что надеется в ближайшее время вернуться в Белоруссию
Координационный совет белорусской оппозиции продолжит свою деятельность по поиску путей выхода страны из политического кризиса, несмотря на усиление давления со стороны властей.
ТАСС06:42
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