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Lenta.ru
Lenta.ru

Белорусский оппозиционер заявил об ультиматуме со стороны властей

Член Координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил о том, что власти республики поставили ему ультиматум.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Оппозиционер Латушко заявил, что надеется в ближайшее время вернуться в Белоруссию

Координационный совет белорусской оппозиции продолжит свою деятельность по поиску путей выхода страны из политического кризиса, несмотря на усиление давления со стороны властей.
ТАСС06:42
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Белорусский оппозиционер Латушко объяснил отъезд из страны давлением спецслужб

Коммерсантъ10:09
Lenta.ru

Белорусский оппозиционер заявил об ультиматуме со стороны властей

Lenta.ru08:39
РБК

Покинувший Белоруссию экс-министр заявил о поставленном ему ультиматуме

РБК07:54
Национальная служба новостей

Латушко заявил, что его вынудили покинуть Белоруссию

Национальная служба новостей07:54
Московский Комсомолец

Ушедший в оппозицию белорусский экс-министр сообщил о предъявленном властями ультиматуме

Московский Комсомолец08:25
Телеканал 360°

Оппозиционер Латушко заявил, что оказался перед выбором: уехать из Белоруссии или сесть в тюрьму

Телеканал 360°07:54
Говорит Москва

Павел Латушко назвал причину своего отъезда из Белоруссии

Говорит Москва07:46
КП - Беларусь

Павел Латушко рассказал, почему уехал из Беларуси: «Мне был поставлен ультиматум»

КП - Беларусь09:00

В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUM05:09
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В Зеленограде расследуется факт оскорбления и избиения подростков

В СМИ была опубликована информация о том, что на территории Зеленограда несколько мужчин начали оскорблять группу подростков из-за нестандартного цвета волос, после чего один из агрессивно настроенных подозреваемых применил к юношам физическую силу, что закончилось для пострадавших несколькими ушибами и ссадинами.
Вести Подмосковья10:27
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Посла России вызвали в МИД Сербии после поста Захаровой

Российского посла в Сербии Александра Боцан-Харченко пригласили в МИД этой страны для устного объяснения ситуации с постом в Facebook официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о приеме в Белом доме президента Сербии Александра Вучича.
Известия08:51
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Мужчина в Подмосковье застрелил двух женщин и покончил с собой

«По данным следствия, 5 сентября 2020 года мужчина, находясь на территории частного домовладения одного из СНТ в Дмитровском городском округе, в ходе конфликта на почве раздела имущества произвел выстрелы из охотничьего ружья в пожилую хозяйку участка и ее дочь», — цитирует представителя ведомства агентство городских новостей «Москва».
Известия08:42
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В Белоруссии артиллерию и резерв танков привели в высшую боеготовность

«С 7 сентября в ходе очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных сил в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения», — передает RT.
CT news09:17
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Опальный священник Сергий описал «прелюбодеяния» Поклонской

По словам Сергия, будучи замужем за Андреем Красильниковым, Поклонская совершила прелюбодеяние с Владимиром Соловьевым, после чего «получила разрешение на еще большее беззаконие — произнесение чина венчания над прелюбодеями».
Lenta.ru08:51
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«Челси» представил красно-синюю форму на следующий сезон

Британский футбольный клуб "Челси" опубликовал новый комплект формы, в котором команда будет выступать в новом сезоне На экипировки были размещены вертикальные полосы, напоминающие "Кристал Пэлас" и "ЦСКА".
Честный рейтинг букмекеров05:40
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Пропавшая в горах Сочи группа детей вышла на связь

Выяснилось, что незарегистрированная группа из Твери, в которой были восемь детей, утром в воскресенье, 6 сентября, вышла из поселка Эсто-Садок в горы к озеру в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта "Роза Хутор" и не вернулась.
Газета.Ru05:12
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В Минске неизвестные в масках начали задерживать людей и громить кафе

Неизвестные люди в масках начали задерживать посетителей кафе на улице Немиге в центре Минска, где 6 сентября проходит очередная акция протеста против результатов августовских выборов президента, передает портал TUT.BY.
Lenta.ruвчера в 12:44
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