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Lenta.ru
Lenta.ru

Белорусский оппозиционер заявил об ультиматуме со стороны властей

Член Координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил о том, что власти республики поставили ему ультиматум.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Оппозиционер Латушко заявил, что надеется в ближайшее время вернуться в Белоруссию

Координационный совет белорусской оппозиции продолжит свою деятельность по поиску путей выхода страны из политического кризиса, несмотря на усиление давления со стороны властей.
ТАСС06:42
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

Латушко заявил, что его вынудили покинуть Белоруссию

Национальная служба новостей07:54
Lenta.ru

Белорусский оппозиционер заявил об ультиматуме со стороны властей

Lenta.ru08:39
Московский Комсомолец

Ушедший в оппозицию белорусский экс-министр сообщил о предъявленном властями ультиматуме

Московский Комсомолец08:25
Компания

Экс-министр Белоруссии заявил о поставленном ему ультиматуме

Компания08:56
РБК

Покинувший Белоруссию экс-министр заявил о поставленном ему ультиматуме

РБК07:54
Телеканал 360°

Оппозиционер Латушко заявил, что оказался перед выбором: уехать из Белоруссии или сесть в тюрьму

Телеканал 360°07:54
Говорит Москва

Павел Латушко назвал причину своего отъезда из Белоруссии

Говорит Москва07:46
КП - Беларусь

Павел Латушко рассказал, почему уехал из Беларуси: «Мне был поставлен ультиматум»

КП - Беларусь09:00

В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUM08:19
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Microsoft рассказала о новых функциях Windows

Компания Microsoft рассказала о новых функциях, которые появятся после очередного обновления операционной системы (ОС) Windows 10 и будут призваны сделать работу и взаимодействие более комфортным.
Live2408:15
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Лавров в ходе первого за восемь лет визита в Сирию встретился с Асадом

Глава МИД России Сергей Лавров посетил Сирию с рабочим визитом вместе с Михаилом Фрадковым, который на тот момент возглавлял Службу внешней разведки, где провел переговоры с лидером этой страны Башаром Асадом.
РБК08:25
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Глава дипломатии ЕС призвал Минск прекратить «запугивание граждан»

Государственные органы Белоруссии должны прекратить запугивать собственных граждан, заявил высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель 7 сентября в Twitter.
ИА Красная Весна08:20

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по лечению её мужа

Юлия добавила, что в последнее время Рошаль выступает как «голос государства» и пытается «выслужиться». https://www.instagram.com/p/CEy1e2Pl4zH Накануне Рошаль предложил создать совместную группу врачей из Германии и России, которые бы занялись выяснением случившегося с Навальным.
Форпост Северо-Западвчера в 12:11
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