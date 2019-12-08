Политика
Газета.RuБелорусский посол назвал число согласованных дорожных карт с Россией
Проекты интеграционных дорожных карт в рамках Союзного государства России и Белоруссии по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб были полностью согласованы. Осталось 8 из 31 дорожных карт, заявил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко. Об этом пишет агентство "БелТА".
Читать в источнике
Оценить67
с чего всё началось
«Стоит задача до 1 июня 2020 года отработать всю нормативную базу — и белорусскую, и российскую: там сотни законодательных актов, десятки межправсоглашений», — передает его слова агентство БелТА.Известия11:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:44, Ашберн
Политика
Трамп: Ким Чен Ын может потерять всё из-за враждебных действий
Президент США Дональд Трамп заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын может многое потерять, если предпримет враждебные действия.
Политика
На митинге в Киеве Петра Порошенко забросали яйцами
Бывшего президента Украины Петра Порошенко забросали яйцами на митинге оппозиции, об этом 8 декабря сообщает УНИАН.
Футбол
Тренер «Спартака» Тедеско назвал сумасшедшей игру с «Ростовом»
Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско назвал сумасшедшей игру чемпионата России с "Ростовом".
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Политика
Соратник Ельцина рассказал, о чем Крым и Донбасс просили Россию
Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".
Общество
Болельщиков «Зенита» призвали не вступаться за фанатов «Спартака»
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию
Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
Футбол
«Брайтон» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном»
«Брайтон» на своем поле разделил очки с «Вулверхэмптоном» в матче 16-го тура АПЛ.
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
Кино
Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами
Технологии
PlayStation 5 получит более производительную версию Pro
Японская компания Sony, как сообщают крупные сетевые источники, планирует поступить с новой консолью PlayStation 5 таким же образом, как и с ее предшественницей PlayStation 4. Речь о том, что новинка будет выпущена также и в более производительной версии PlayStation 5 Pro.
Футбол
Киевское «Динамо» дома проиграло «Заре»
«Заря» на выезде обыграла киевское «Динамо» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Украины. У хозяев отличился Беньямин Вербич.
Политика
В Киеве у офиса президента началась акция оппонентов Зеленского
Как минимум несколько сотен человек собирались у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве на акцию "Стража на Банковой" (Банковая - улица, на которой расположено здание офиса).
Общество
Пророчество Ванги: в 2020 году Россию ждет мировое чудо
Пророчество Ванги: в 2020 году Россию ждет мировое чудо Обнародованы прогнозы болгарской предсказательницы на следующий год.
Шоу-бизнес
Волочкова в пижаме с тигром приготовила «плов» из морковки
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео готовки плова, в очередной раз упомянув о своем новом возлюбленном.
Происшествия
Четыре человека погибли в аварии в Оренбургской области
По данным МВД, в результате инцидента погибли четыре человека. Авария произошла на трассе Оренбург — Акбулак.
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Армия и оружие
Советник Трампа назвал стрельбу на авиабазе во Флориде терактом
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что стрельба на военной базе во Флориде, которую устроил обучавшийся в США саудовский военнослужащий, является терактом.
Происшествия
В Одинцово локализовали пожар в гостинице
Крупный пожар в здании гостиничного комплекса "Усадьба Ромашково" в подмосковном Одинцово локализован на площади 1050 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Культура
Песня Лютика, премьера Pół Wieku Poezji Później и Цири на стене: новости о «Ведьмаке»
Песню Toss a Coin to Your Witcher, «Брось монетку своему ведьмаку», в сериале будет петь Лютик в первом эпизоде.
Общество
Подозреваемый в убийстве Хангошвили попросил убежища в Германии
Задержанный по подозрению в убийстве грузинского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Экономика
Александр Лебедев вышел из банковского бизнеса
Бизнесмен Александр Лебедев продал всю свою долю в Национальном резервном банке (НРБ), передает Forbes.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева с раздвинутыми ногами шокировала Максима Галкина
Вера Брежнева предстала перед любимыми фанатами в образе сексуального ученого-изобретателя с раздвинутыми ногами.
Авто
Назван автомобиль года в Японии
Стал известен победитель конкурса Car of the Year Japan («Автомобиль года в Японии»): им стал Toyota RAV4.
Единоборства
Розенструйк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя
Голландский боец смешанных единоборств Алистар Оверим провел тактически правильный поединок с уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенструйка в главном бою турнира UFC on ESPN 7. Поединок начался с осторожных атак, в стойке, но на второй минуте Оверим подножкой перевел суринамца в партер, где до конца раунда работал над улучшением позиции с малым количеством атак.
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления после финала Гран-при
Российская фигуристка Алина Загитова отказалась от показательного выступления после завершения соревновательной части финала Гран-при в итальянском Турине.
Экономика
Страны Евросоюза решили вывезти свое золото из Великобритании после трюка России
Несколько стран Европейского союза заявили, что приняли решение вернуть себе свое золото, хранящееся в Великобритании.
Политика
В Сербии Поклонскую прозвали «железной леди Путина»
Поклонская в составе крымской делегации посетила с официальным визитом Сербию, в рамках которого состоялись ряд официальных встреч, в том числе с политиками и депутатами, а также конференция, посвященная налаживанию конструктивных отношений европейских стран с Россией и процессу признания итогов крымского референдума.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева представила в Москве фильм «Тот самый концерт»
Народная артистка СССР Алла Пугачева представила в Москве фильм "Тот самый концерт" о своем юбилейном шоу в Кремлевском дворце.