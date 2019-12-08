с чего всё началось

Проекты интеграционных дорожных карт в рамках Союзного государства России и Белоруссии по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб были полностью согласованы. Осталось 8 из 31 дорожных карт, заявил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко. Об этом пишет агентство "БелТА".

Политика Соратник Ельцина рассказал, о чем Крым и Донбасс просили Россию Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Донецка, Луганска и Крыма накануне подписания Беловежских соглашений просили оставить их в составе России, пишет газета "Взгляд".

Шоу-бизнес Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.

Музыка Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.

Технологии PlayStation 5 получит более производительную версию Pro Японская компания Sony, как сообщают крупные сетевые источники, планирует поступить с новой консолью PlayStation 5 таким же образом, как и с ее предшественницей PlayStation 4. Речь о том, что новинка будет выпущена также и в более производительной версии PlayStation 5 Pro.

Футбол Киевское «Динамо» дома проиграло «Заре» «Заря» на выезде обыграла киевское «Динамо» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата Украины. У хозяев отличился Беньямин Вербич.

Политика В Киеве у офиса президента началась акция оппонентов Зеленского Как минимум несколько сотен человек собирались у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве на акцию "Стража на Банковой" (Банковая - улица, на которой расположено здание офиса).

Происшествия В Одинцово локализовали пожар в гостинице Крупный пожар в здании гостиничного комплекса "Усадьба Ромашково" в подмосковном Одинцово локализован на площади 1050 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Общество Подозреваемый в убийстве Хангошвили попросил убежища в Германии Задержанный по подозрению в убийстве грузинского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Экономика Александр Лебедев вышел из банковского бизнеса Бизнесмен Александр Лебедев продал всю свою долю в Национальном резервном банке (НРБ), передает Forbes.

Авто Назван автомобиль года в Японии Стал известен победитель конкурса Car of the Year Japan («Автомобиль года в Японии»): им стал Toyota RAV4.

Единоборства Розенструйк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя Голландский боец смешанных единоборств Алистар Оверим провел тактически правильный поединок с уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенструйка в главном бою турнира UFC on ESPN 7. Поединок начался с осторожных атак, в стойке, но на второй минуте Оверим подножкой перевел суринамца в партер, где до конца раунда работал над улучшением позиции с малым количеством атак.