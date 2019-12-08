Политика

Газета.RuГазета.RuБелорусский посол назвал число согласованных дорожных карт с Россией

Проекты интеграционных дорожных карт в рамках Союзного государства России и Белоруссии по электроэнергетике и вопросам сотрудничества таможенных служб были полностью согласованы. Осталось 8 из 31 дорожных карт, заявил посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко. Об этом пишет агентство "БелТА".
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«Стоит задача до 1 июня 2020 года отработать всю нормативную базу — и белорусскую, и российскую: там сотни законодательных актов, десятки межправсоглашений», — передает его слова агентство БелТА
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