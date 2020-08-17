Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии в прямом эфире
Смотрите также
Задержанный в Минске гражданин РФ Важенков госпитализирован
В Совфеде назвали условия новых выплат на детей до 16 лет
Лукашенко наградил более 300 силовиков медалью «За безупречную службу»
Knorr переименует соус из-за обвинений в расизме
Обвиняемого по делу о смертельном ДТП Ефремова доставили в суд
Лукашенко назвал условия передачи полномочий президента
В Нью-Йорке мужчина неделю забрасывал камнями генконсульство России
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
Назвала самый вредный продукт для почек врач-нефролог Артюхина
Алибасов подал на развод с Федосеевой-Шукшиной
Протестующие встретили министра культуры Белоруссии криками «Позор»
Альянс Китая и России ударил по позициям доллара
Светлана Бондарчук во второй раз вышла замуж
Киев впервые в истории отозвал посла из Белоруссии
Лукашенко наградил более 300 силовиков медалью «За безупречную службу»
В Совфеде назвали условия новых выплат на детей до 16 лет
В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей
Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов
Глава Минэнерго РФ Александр Новак заразился коронавирусом
Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
Обвиняемого по делу о смертельном ДТП Ефремова доставили в суд
Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса»
Илон Маск поднялся на четвертую строчку в списке богатейших людей мира
В Общественной палате предложили закрыть кальянные до конца года
Режим ЧС введен в Благовещенске после дождя
Рабочий белорусского автомобильного завода (БелАЗ) показал телеведущему Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» гениталии. «Как я понимаю, у нас на связи Анатолий, он рабочий из Белоруссии», — начал Соловьев. Он поприветствовал рабочего и спросил о последних событиях в республике.В источнике
Подробнее о событии