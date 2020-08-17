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Lenta.ru
Lenta.ru

Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии в прямом эфире

Рабочий белорусского автомобильного завода (БелАЗ) показал телеведущему Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» гениталии. «Как я понимаю, у нас на связи Анатолий, он рабочий из Белоруссии», — начал Соловьев. Он поприветствовал рабочего и спросил о последних событиях в республике.В источнике
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Общественная служба новостей

Рабочий БелАЗа показал Соловьеву гениталии в прямом эфире

Общественная служба новостей18:55
News.ru

Рабочий БелАЗа продемонстрировал Соловьёву свои гениталии в прямом эфире

News.ru01:28
Царьград

Сорвал трусы в прямом эфире: Соловьёв неожиданно отреагировал на дерзость белоруса

Царьград22:58
Телеканал 360°

«Хорошо показал». Рабочий из Белоруссии снял трусы в прямом эфире Соловьева

Телеканал 360°04:46
URA.Ru

Белорусский работяга показал половой орган в эфире у Соловьева

URA.Ru18:37
Московский Комсомолец

Рабочий бастующего «Белаза» показал Соловьеву детородный орган

Московский Комсомолец18:06
Lenta.ru

Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии в прямом эфире

Lenta.ru17:15

В Татарстане намерены открыть 4 виртуальных концертных зала

На сегодня в Татарстане по региональному проекту «Цифровая культура» национального проекта «Культура» уже открыты 5 виртуальных концертных залов: в Арском, Мамадышском, Бавлинском и Елабужском – в 3 библиотеках, музее и детской школе искусств.
Казань2402:29
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Альянс Китая и России ударил по позициям доллара

Москва и Пекин придерживаются курса на отказ от американской валюты: проводимая странами политика дедолларизации торговли привела к тому, что сегодня в долларах впервые в истории производится меньше половины всех расчетов между странами, а доля национальных валют в операциях — максимальна.
Газета.Ruвчера в 15:24
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