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Lenta.ru
Lenta.ru

Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии в прямом эфире

Рабочий белорусского автомобильного завода (БелАЗ) показал телеведущему Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» гениталии. «Как я понимаю, у нас на связи Анатолий, он рабочий из Белоруссии», — начал Соловьев. Он поприветствовал рабочего и спросил о последних событиях в республике.В источнике
Подробнее о событии
News.ru

Рабочий БелАЗа продемонстрировал Соловьёву свои гениталии в прямом эфире

News.ru01:28
Piter.tv

Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии в прямом эфире

Piter.tv01:16
Общественная служба новостей

Рабочий БелАЗа показал Соловьеву гениталии в прямом эфире

Общественная служба новостей18:55
Царьград

Сорвал трусы в прямом эфире: Соловьёв неожиданно отреагировал на дерзость белоруса

Царьград22:58
URA.Ru

Белорусский работяга показал половой орган в эфире у Соловьева

URA.Ru18:37
Московский Комсомолец

Рабочий бастующего «Белаза» показал Соловьеву детородный орган

Московский Комсомолец18:06
Lenta.ru

Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии в прямом эфире

Lenta.ru17:15

Петербуржца ударили ножом за замечание в адрес приезжих из Дагестана

Санкт-Петербург, 18 августа 2020, 09:02 — REGNUM Молодой петербуржец получил удар ножом в ногу после того, как сделал замечание двум пьяным приезжим из Дагестана, грубо пристававшим к прохожим на Дворцовой набережной.
REGNUM02:02
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Банки намерены сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей удержат 1%, то банкам придется сократить кэшбэки с покупок в малых торговых точках, кроме того, в таком случае обслуживанием платежных терминалов займутся компании.
Газета.Ru01:19
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Глава Башкирии приостановил разработку шихана Куштау

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на телеграм-канал КушТау on-line, сегодня, шестнадцатого августа, глава республики Башкортостан Радий Хабиров встретился с экоактивистами и рассказал о планах властей республики искать более компромиссное решение.
ToDay News Ufa16 августа в 10:08
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Бернарду Силва предложил фанатам «Ливерпуля» пойти выпить

В субботу «Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в четвертьфинале «Лиону» со счетом 1:3. После игры Силва написал пост, в котором обратился к фанатам «Ливерпуля», предложив им отпраздновать свои титулы и найти чем заняться, в частности, почитать книги или выпить с друзьями.
Спорт-Экспресс03:14

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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