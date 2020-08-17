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Lenta.ru
Lenta.ru

Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии в прямом эфире

Рабочий белорусского автомобильного завода (БелАЗ) показал телеведущему Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» гениталии. «Как я понимаю, у нас на связи Анатолий, он рабочий из Белоруссии», — начал Соловьев. Он поприветствовал рабочего и спросил о последних событиях в республике.В источнике
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Телеканал 360°

«Хорошо показал». Рабочий из Белоруссии снял трусы в прямом эфире Соловьева

Телеканал 360°04:46
Царьград

Снявший трусы в эфире Соловьёва парень с БелАЗа "потерял" работу и получил совет: "Зелёнкой надо…"

Царьград05:56
Lenta.ru

Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии в прямом эфире

Lenta.ru17:15
Общественная служба новостей

Рабочий БелАЗа показал Соловьеву гениталии в прямом эфире

Общественная служба новостей18:55
URA.Ru

Белорусский работяга показал половой орган в эфире у Соловьева

URA.Ru18:37
Московский Комсомолец

Рабочий бастующего «Белаза» показал Соловьеву детородный орган

Московский Комсомолец18:06
News.ru

Рабочий БелАЗа продемонстрировал Соловьёву свои гениталии в прямом эфире

News.ru01:28

«Роснефть» попросила приоритетный доступ заправок к трубе «Газпрома»

Нефтяная компания «Роснефть» пожаловалась в правительство на препятствия в развитии сети газовых заправок, главным из которых в компании назвали отсутствие приоритетного доступа к газотранспортной системе «Газпрома», пишет газета «Коммерсантъ».
РБК03:41
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В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН05:40
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Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

В свою очередь соратница кандидата от оппозиции на президентских выборах Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила, что им ничего не известно о предложении главы государства о пересчете голосов.
Инфорос02:08
1,9K

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от целого ряда инстанций, включая соцблок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
1,5K

Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новости02:52
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