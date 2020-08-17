Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии в прямом эфире
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Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии в прямом эфире
Рабочий белорусского автомобильного завода (БелАЗ) показал телеведущему Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» гениталии. «Как я понимаю, у нас на связи Анатолий, он рабочий из Белоруссии», — начал Соловьев. Он поприветствовал рабочего и спросил о последних событиях в республике.В источнике
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