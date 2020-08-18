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ТАСС
ТАСС

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 73,56 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,24%, до отметки в 73,56 рубля, курс евро опустился на 0,1%, до 87,42 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.В источнике
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Телеканал 360°

Отечественная валюта показала рост к доллару и евро

Телеканал 360°04:22
RT на русском

Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

RT на русском03:02
Экономика сегодня

Рубль укрепился к доллару на открытии торгов Мосбиржи

Экономика сегодня03:40
Профиль

Доллар подешевел до 73,56 рубля

Профиль03:36
Интерфакс

Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торгов

Интерфакс03:29
Росбалт

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

Росбалт03:50
Банки.ру

Доллар и евро демонстрируют разнонаправленную динамику к рублю в начале торгов

Банки.ру03:30
КП - Беларусь

Курс валют в Беларуси на 17 августа: доллар, евро и российский рубль снова подорожали

КП - Беларусьвчера в 07:39

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей
Коммерсантъ00:29
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Экс-премьер Фокин стал первым замглавы делегации Киева по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-премьера Витольда Фокина первым заместителем главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу, сообщила во вторник пресс-служба офис главы государства.
РИА Новости04:57

Социальные связи предотвращают развитие депрессии

Исследователи установили, что самым важным факторов, потенциально защищающим от развития депрессии является социальный фактор, то есть частота доверительных отношений с людьми, встречи с семьей и друзьями.
Evo-rus.comвчера в 09:02
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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На Алтае суд вынес приговор подросткам, жестоко избившим ребенка

Трое из четверых подростков, которые жестоко избили ребенка в Камне-на-Оби и сняли процесс на видео, понесут наказание, родителей двоих из них лишили родительских прав, рассказала журналистам уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.
РИА Новости04:55
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