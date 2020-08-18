Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 73,56 рубля
Смотрите также
Алибасов подал на развод с Федосеевой-Шукшиной
В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей
В Совфеде назвали условия новых выплат на детей до 16 лет
Звезда сериала «Кармелита» Юлия Зимина тайно вышла замуж
В Нью-Йорке мужчина неделю забрасывал камнями генконсульство России
В Свердловской области ослабили ряд ограничений из-за коронавируса
Лукашенко допустил проведение повторных выборов в Белоруссии
Социальные связи предотвращают развитие депрессии
Задержанный в Минске гражданин РФ Важенков госпитализирован
Обвиняемого по делу о смертельном ДТП Ефремова доставили в суд
Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
В МИД Белоруссии анонсировали ряд переговоров с участием Макея
Актер и режиссер Николай Губенко умер за день до своего 79-летия
Начались летные испытания бортовых систем бомбардировщика B-21
В направлении Белоруссии двигается колонна машин Росгвардии
ЦБ понизил курс доллара на 18 августа до 72,97 рубля
Лукашенко наградил более 300 силовиков медалью «За безупречную службу»
В Совфеде назвали условия новых выплат на детей до 16 лет
Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов
Глава Минэнерго РФ Александр Новак заразился коронавирусом
В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей
Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
Обвиняемого по делу о смертельном ДТП Ефремова доставили в суд
Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса»
Ирландия и Канада отказываются признать итоги выборов в Белоруссии
Режим ЧС введен в Благовещенске после дождя
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,24%, до отметки в 73,56 рубля, курс евро опустился на 0,1%, до 87,42 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.В источнике
Подробнее о событии
Курс валют в Беларуси на 17 августа: доллар, евро и российский рубль снова подорожали
КП - Беларусьвчера в 07:39