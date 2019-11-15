Экономика

ИзвестияИзвестияБелорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют

Белорусский рубль вошел в тройку популярных валют в России. Об этом говорится в исследовании компании «Сбербанк Управление Активами» (есть в распоряжении «Известий»).
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с чего всё началось

За двумя «зайчиками»: белорусский рубль вошел в тройку популярных валют в РФ

Россияне назвали белорусский рубль самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро. Такие данные в ходе опроса получили специалисты компании «Сбербанк Управление Активами».
Известиявчера в 16:01

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Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют

Известиявчера в 18:19

Россияне стали делать сбережения в валюте Белоруссии

РЕН ТВвчера в 18:03

Эксперты назвали тройку самых популярных валют у россиян

РБКвчера в 23:32

Россияне назвали белорусский рубль самой интересной иностранной валютой

Газета.Ru01:11

Названы самые популярные у жителей России валюты

REGNUM01:36

Белорусский рубль стал популярнее юаня и фунта в России

Экономика сегоднявчера в 19:48

Эксперты определили тройку самых популярных валют у россиян. Тренд – белорусский рубль

Европейско-Азиатские новости01:01
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Стрельба произошла в школе в Калифорнии

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В Крыму нашли мертвой пропавшую пятилетнюю девочку

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В России могут запретить водку с ароматизаторами

В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.
RT на русском вчера в 22:40
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Путин напомнил о сроке действия закона об особом статусе Донбасса

Срок действия закона об особом статусе Донбасса заканчивается 31 декабря, напомнил Путин, отметив, что это является очень важным обстоятельством.
Экономика сегодня вчера в 16:25
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Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложено

Изначально российский сегмент МКС планировалось собрать к 2015 году.
Эхо Москвы вчера в 18:10
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«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
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Адмирал ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

За последние пять лет Россия нарастила свой боевой потенциал в Черном море, заявил во время выступления на третьей международной конференции по морской безопасности стран Причерноморского региона командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко, слова которого приводятся на сайте украинского минобороны.
Газета.Ru 01:19
Космос

SpaceX испытала систему эвакуации корабля Crew Dragon

Компания SpaceX совершила наземное огневое испытание системы эвакуации новейшего пилотируемого корабля Crew Dragon.
Российская газета 13 ноября в 20:42
Футбол

Украина победила Эстонию в товарищеском матче

Сборная Украины с минимальным счетом обыграла Эстонию в товарищеском матче (1:0). Единственный гол забил полузащитник Роман Безус.
Спорт-Экспресс вчера в 13:55
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Серябкина рассказала о драке с Темниковой

Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о драке с коллегой по коллективу Еленой Темниковой.
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Экономика

«Коммерсантъ»: франчайзи Superdry может купить долю в «Детском мире»

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Общество

В Крыму владелец зоопарка планирует отдать или умертвить 30 медведей

Бизнесмен Олег Зубков, который является владельцем зоопарка "Тайган" в Крыму, намерен отдать или умертвить часть медведей, в случае если зверинец будет закрыт по решению суда.
Газета.Ru вчера в 21:26
Экономика

Подсчитан размер будущих пенсий россиян

В исследовании специалисты разделили россиян на четыре группы: работники, получающие зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), среднюю зарплату, медианную зарплату (50 процентов работников имеют заработок выше, 50 процентов — ниже) и высокую (в два раза выше средней зарплаты).
Lenta.ru 01:09
Фигурное катание

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15 ноября в Москве пройдет пятый этап Гран-при по фигурному катанию.
Газета.Ru вчера в 13:18
Интернет

Портал госуслуг стал принимать платежи через Google Pay

Мобильное приложение "Госуслуги" получило функцию приема платежей через через сервис Google Pay.
Будущее России. Национальные проекты 00:00
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела об угрозах судье

Москва 24 13 ноября в 08:49
Происшествия

Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от «потери рассудка»

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Татьяна Навка опубликовала милое видео с дочерью, крестницей и мамой

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Происшествия

В Шереметьево столкнулись два самолета

В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета 00:35
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК вчера в 03:00
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.
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Бузова заявила о намерении выступить на «Евровидении»

Gazeta.SPb вчера в 19:38
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Врачи сообщили о состоянии раненых в колледже Благовещенска

Sibnet Новости вчера в 23:56
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Украина готова выйти из минских договоренностей, если процесс урегулирования ситуации в Донбассе будет затягиваться, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Русской службе ВВС».
Коммерсантъ вчера в 04:43
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Adidas отказывается переделывать форму для сборной России по футболу

Справка: презентация дизайна Adidas закончилась скандалом, так как футболисты сборной России отказались выходить на ноябрьские матчи против команд Бельгии и Сан-Марино в новой форме.
Журналистская правда вчера в 05:28
Технологии

Google начнет открывать банковские счета

Google собирается предоставить пользователям возможность открывать расчетные счета, об этом сообщила The Wall Street Journal.
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Instagram начал скрывать лайки пользователей по всему миру

Life.ru вчера в 14:19
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CNN сообщил о возможной прослушке Москвой разговора Трампа об Украине

Как сообщили источники CNN, такой разговор — «шокирующее» нарушение правил безопасности, которое с высокой долей вероятности привело к тому, что беседу прослушивали несколько зарубежных спецслужб, в том числе российских.
РБК 01:36
Общество

Охранники Медведева поставили на колени пенсионерку с Алтая

Infox.ru вчера в 05:05
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