Экономика
ИзвестияБелорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют
Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк. Возможной причиной этого называют высокие ставки по вкладам в белорусских банках.
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с чего всё началось
Россияне назвали белорусский рубль самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро. Такие данные в ходе опроса получили специалисты компании «Сбербанк Управление Активами».Известиявчера в 16:01
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Энергетика
«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.
Политика
Асад: Сирия потребует от США компенсацию за хищение нефти
Президент Сирии Башар Асад в интервью российским журналистам заявил, что его страна будет требовать от Соединённых Штатов Америки компенсацию за хищение нефти.
Футбол
Футболисты Эстонии уступили украинцам из-за досадного рикошета
Товарищеский матч сборных Украины и Эстонии состоялся на запорожском стадионе "Славутич-Арена" в четверг, 14 ноября, и завершился минимальной победой хозяев 1:0. Основная сборная Украины по футболу сыграла в Запорожье впервые в своей истории.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Общество
«Интурист» подтвердил покупку туроператора владельцем Anex Tour
Российский туроператор "Интурист" подтвердил, что его купит владелец Anex Tour Нешет Кочкар.
Футбол
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Транспорт
В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину
С инициативой поднять стоимость шипованной автомобильной резины выступил член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает Дума ТВ.
Политика
Путин заявил о необходимости критики в отношении власти
«Каждое цивилизованное государство защищает себя от поругания национальных символов, в этом, собственно, главный смысл, а не в том, чтобы прекратить всяческую критику со стороны людей в отношении власти», — приводит слова Путина ТАСС.
Происшествия
Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве
Транспорт
В Петербурге проезд подорожает на 10 рублей
С Нового года в Петербурге на 10 рублей вырастут цены на разовый проезд в общественном транспорте.
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Общество
Netflix исправит сериал об охраннике нацистских лагерей
Польский премьер-министр Матеуш Моравецки раскритиковал показанную в сериале карту Польши с обозначением нацистских лагерей в современных границах страны.
Происшествия
Самолет с премьером Болгарии аварийно приземлился в Софии
Самолет Falcon с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым совершил аварийную посадку в аэропорту Софии после отказа навигационной системы воздушного судна.
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Общество
Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса
Предыдущий рекорд Qantas установила в октябре, тогда самолет Boeing 787-9, впервые совершавший беспосадочный авиарейс из Нью-Йорка в Сидней, провел в воздухе 19 часов и 16 минут.
Происшествия
Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой
Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Политика
Россия зеркально ответит на помилование россиян в Литве
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что РФ примет зеркальные меры в ответ на помилование Литвой граждан РФ Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
Музыка
Ольга Бузова заявила о намерении выступить на «Евровидении»
Общество
Главным редактором «Новой газеты» стал Дмитрий Муратов
Главным редактором «Новой газеты» на ближайшие два года избран Дмитрий Муратов, говорится в сообщении издания.
Политика
Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов
Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
Энергетика
Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом»
Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его Польша не намерена.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Происшествия
Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию
Осужденный за взяточничество бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправился отбывать наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.
Шоу-бизнес
Джигарханяна экстренно госпитализировали
Происшествия
Лидера саентологов Петербурга выпустили из-под стражи в зале суда
Санкт-Петербургский городской суд решил не продлевать арест духовного лидера городской церкви саентологии Ивана Мацицкого.
Политика
Представитель правительства Украины в Раде отказалась от должности
Представитель кабинета министров Украины в Верховной раде Ирина Верещук отказалась от этой должности.