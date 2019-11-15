Экономика

ИзвестияИзвестияБелорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют

Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк. Возможной причиной этого называют высокие ставки по вкладам в белорусских банках.
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с чего всё началось

За двумя «зайчиками»: белорусский рубль вошел в тройку популярных валют в РФ

Россияне назвали белорусский рубль самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро. Такие данные в ходе опроса получили специалисты компании «Сбербанк Управление Активами».
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Большинство россиян держат свои накопления в рублях

News.ru04:38

Исследование: большинство российских семей держит сбережения в рублях

ТАСС03:48

Россияне стали делать сбережения в валюте Белоруссии

РЕН ТВвчера в 18:03

Белорусский рубль попал в топ-3 популярных в России валют

Телеканал 360°02:28

Россияне назвали белорусский рубль самой интересной иностранной валютой

Газета.Ru01:11

Белорусский рубль превзошел юань в рейтинге самых популярных валют России

РБК04:31

Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют

Известиявчера в 18:19
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Энергетика

«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.
RT на русском 05:16
Политика

Асад: Сирия потребует от США компенсацию за хищение нефти

Президент Сирии Башар Асад в интервью российским журналистам заявил, что его страна будет требовать от Соединённых Штатов Америки компенсацию за хищение нефти.
News.ru 05:22
Футбол

Футболисты Эстонии уступили украинцам из-за досадного рикошета

Товарищеский матч сборных Украины и Эстонии состоялся на запорожском стадионе "Славутич-Арена" в четверг, 14 ноября, и завершился минимальной победой хозяев 1:0. Основная сборная Украины по футболу сыграла в Запорожье впервые в своей истории.
Sputnik Эстония вчера в 14:10
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
Общество

«Интурист» подтвердил покупку туроператора владельцем Anex Tour

Российский туроператор "Интурист" подтвердил, что его купит владелец Anex Tour Нешет Кочкар.
Интерфакс 00:55
Футбол

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Коммерсантъ 13 ноября в 12:27
Общество

Анастасия Ещенко рассказывала подруге об отношениях с Соколовым

REGNUM 06:28
Транспорт

В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину

С инициативой поднять стоимость шипованной автомобильной резины выступил член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает Дума ТВ.
Российская газета 04:27
Политика

Путин заявил о необходимости критики в отношении власти

«Каждое цивилизованное государство защищает себя от поругания национальных символов, в этом, собственно, главный смысл, а не в том, чтобы прекратить всяческую критику со стороны людей в отношении власти», — приводит слова Путина ТАСС.
Известия вчера в 15:07
Происшествия

Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве

Российская газета 06:05
Транспорт

В Петербурге проезд подорожает на 10 рублей

С Нового года в Петербурге на 10 рублей вырастут цены на разовый проезд в общественном транспорте.
Российская газета 04:02
Экономика

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:49
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Общество

Netflix исправит сериал об охраннике нацистских лагерей

Польский премьер-министр Матеуш Моравецки раскритиковал показанную в сериале карту Польши с обозначением нацистских лагерей в современных границах страны.
Дилетант 05:44
Происшествия

Самолет с премьером Болгарии аварийно приземлился в Софии

Самолет Falcon с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым совершил аварийную посадку в аэропорту Софии после отказа навигационной системы воздушного судна.
РБК 07:35
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Вести.Ru 06:25
Общество

Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса

Предыдущий рекорд Qantas установила в октябре, тогда самолет Boeing 787-9, впервые совершавший беспосадочный авиарейс из Нью-Йорка в Сидней, провел в воздухе 19 часов и 16 минут.
РИА Новости 04:22
Происшествия

Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске

Известия вчера в 07:55
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru вчера в 07:30
Политика

Россия зеркально ответит на помилование россиян в Литве

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что РФ примет зеркальные меры в ответ на помилование Литвой граждан РФ Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
Коммерсантъ 06:52
Музыка

Ольга Бузова заявила о намерении выступить на «Евровидении»

Давыдов.Индекс 01:21
Общество

Главным редактором «Новой газеты» стал Дмитрий Муратов

Главным редактором «Новой газеты» на ближайшие два года избран Дмитрий Муратов, говорится в сообщении издания.
Ведомости 06:41
Политика

Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов

Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
REGNUM 04:03
Энергетика

Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом»

Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его Польша не намерена.
Ведомости 05:59
Происшествия

Историка Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 06:25
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
RT на русском 02:20
Происшествия

Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию

Осужденный за взяточничество бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправился отбывать наказание, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Горбатенко.
РИА Новости 05:37
Шоу-бизнес

Джигарханяна экстренно госпитализировали

Вести Подмосковья вчера в 23:11
Происшествия

Лидера саентологов Петербурга выпустили из-под стражи в зале суда

Санкт-Петербургский городской суд решил не продлевать арест духовного лидера городской церкви саентологии Ивана Мацицкого.
Gazeta.SPb 06:01
Политика

Представитель правительства Украины в Раде отказалась от должности

Представитель кабинета министров Украины в Верховной раде Ирина Верещук отказалась от этой должности.
ТАСС 06:28
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