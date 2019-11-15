Экономика

ИзвестияИзвестияБелорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют

Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк. Возможной причиной этого называют высокие ставки по вкладам в белорусских банках.
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с чего всё началось

За двумя «зайчиками»: белорусский рубль вошел в тройку популярных валют в РФ

Россияне назвали белорусский рубль самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро. Такие данные в ходе опроса получили специалисты компании «Сбербанк Управление Активами».
Известиявчера в 16:01

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Большинство россиян держат свои накопления в рублях

News.ru04:38

Россияне стали делать сбережения в валюте Белоруссии

РЕН ТВвчера в 18:03

Белорусский рубль превзошел юань в рейтинге самых популярных валют России

РБК04:31

Белорусский рубль попал в топ-3 популярных в России валют

Телеканал 360°02:28

Россияне назвали белорусский рубль самой интересной иностранной валютой

Газета.Ru01:11

Исследование: большинство российских семей держит сбережения в рублях

ТАСС03:48

Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют

Известиявчера в 18:19
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Спорт

Пацев: нарушения по допингу не являются политикой учреждений Чувашии

Независимая рабочая группа выявила, что нет достаточных доказательств того, что ряд выявленных случаев нарушений антидопинговых правил спортсменами в Чувашии является следствием намеренной политики медицинских учреждений или спортивных организаций республики, заявил на пресс-конференции в Москве глава рабочей группы спортивный юрист Артем Пацев.
РИА Новости 06:21
Игры

В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
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«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.
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Студентки Шотландии обнажились ради спасения животных

Студентки Школы ветеринарных исследований Эдинбургского университета разделись ради спасения животных.
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Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от производителей дрожжей представить способы выполнения инвестиционного контракта с немецкой стороной.
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Происшествия

Пермский школьник собирался убить 50 человек

Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Экспресс газета 06:10
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
RT на русском 02:20
Политика

Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов

Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
REGNUM 04:03
Политика

Нарышкин предрек Договору о СНВ-3 судьбу ДРСМД

Глава СВР заявил, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), скорее всего, прекратит свое действие в феврале 2021 года.
Военное дело 06:21
Происшествия

В Кирове завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика

Следователи возбудили дело о халатности против судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови сбитого в в Кировской области шестилетнего мальчика.
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Энергетика

Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом»

Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его Польша не намерена.
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Общество

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Позднее согласительная комиссия отделения медицинских наук и комиссии по борьбе с лженаукой решила, что замечания «в принципе не препятствуют избранию» на выборах в РАН.
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Энергетика

Капитализация Chesapeake Energy рухнула до 25-летнего минимума

Акции Chesapeake Energy просели ниже $1, достигнув минимальной цены более чем за 25 лет.
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Политика

В Совфеде ответили на предложение Лукашенко по границе

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Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
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WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35.
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Винокур вступился за разоблачившего цензуру Галкина

Народный артист РСФСР, юморист Владимир Винокур в беседе с НСН вступился за своего молодого коллегу.
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Во Владимирской области в ДТП попал школьный автобус

По информации издания, ДТП произошло в городе Курлово. Автобус, в котором находились восемь школьников, столкнулся с легковым автомобилем.
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Экс-полковника Захарченко этапировали в колонию

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Джонсон не увидел свидетельств вмешательства РФ в британскую политику

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил в пятницу уверенность в отсутствии свидетельств того, что Россия действительно вмешивалась в британскую политику.
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В России предлагают изменить правила раздела имущества при разводе

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Убитую Соколовым аспирантку СПбГУ похоронят на Кубани

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Минздрав анонсировал с 2020 года тотальное йодирование хлеба в России

Использование йодированной соли при производстве хлебобулочных изделий, в рецептуре которых есть пищевая соль, планируется сделать обязательным в 2020 году, сообщает RNS со ссылкой на разработанный Минздравом законопроект.
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В Петербурге в зале суда освободили руководителя саентологов

Санкт-Петербургский городской суд отказал следствию в ходатайстве о продлении ареста руководителя саентологов в Петербурге Ивана Мацицкого, обвиняемого в возбуждении ненависти и незаконном предпринимательстве, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
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