Экономика

ИзвестияИзвестияБелорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют

Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк. Возможной причиной этого называют высокие ставки по вкладам в белорусских банках.
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с чего всё началось

За двумя «зайчиками»: белорусский рубль вошел в тройку популярных валют в РФ

Россияне назвали белорусский рубль самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро. Такие данные в ходе опроса получили специалисты компании «Сбербанк Управление Активами».
Известиявчера в 16:01

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РБК04:31

Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют

Известиявчера в 18:19
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В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину

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Коммерсантъ 05:49
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Участницу «Мисс Вселенная» от Украины не пустили в США

Представительнице Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" Анастасии Субботе отказали в получении американской визы.
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Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
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Замглавы ФСИН не будет давать устных комментариев из-за стыда за преступления коллег

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Коммерсантъ 07:07
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СК подтвердил дело против эксперта по кировскому «пьяному» мальчику

Следственный комитет подтвердил, что в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, который нашёл алкоголь в крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика, возбуждено уголовное дело.
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Сотрудники правоохранительных органов задержали группу псевдориелторов, которые похитили деньги более чем у тысячи человек под предлогом сдачи в аренду жилья в разных российских регионах, сообщает сайт МВД России.
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Обменный курс СКА. Команду покинул Виктор Тихонов

Нынешний сезон для Тихонова был восьмым за СКА. Так долго из нынешнего состава за команду не играл никто.
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Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади

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Умерла искавшая приемную семью для сына онкобольная Айгуль Фазыйлова

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Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

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Апелляция «Ман Сити» в CAS по делу о нарушении ФФП отклонена

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию «Манчестер Сити» по делу о нарушении финансового фэйр-плей.
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В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

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NRC: «JIT подбирается к окружению Путина»

Голландская газета NRC опубликовала аналитическую статью по поводу последних сообщений от международной Объединённой следственной группы по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе в июле 2014 года.
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