Экономика
ТАССИсследование: большинство российских семей держит сбережения в рублях
Большая часть российских семей (60%), живущих в крупных и средних городах, создает накопления, 94% из них держит сбережения в рублях. Об этом говорится в исследовании Сбербанка.
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с чего всё началось
Как показало исследование, основанное на данных опроса в 37 крупных и средних российских городах с населением более 500 тыс. человек, подавляющее большинство россиян приоритетным для накоплений считают всё же российский рубль.Известиявчера в 16:01
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Политика
В Париже назвали дату саммита в «нормандском формате»
Встреча глав государств Нормандского формата пройдет 9 декабря в Париже, подтвердили корреспонденту РИА Новости в Елисейском дворце.
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Политика
СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом
Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.
Фигурное катание
Трусова высказалась о падении на этапе Гран-при в Москве
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала свое выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Москве.
Происшествия
В Крыму суд арестовал подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы
Политика
Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле, телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.
Происшествия
При взрывах на арсенале в Балаклее погибли двое украинских военных
Два сапёра погибли в результате взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области, сообщает пресс-служба Генштаба Украины.
Политика
«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа
Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Шоу-бизнес
У актера Александра Носика пропала мать
Мама Александра Носика актриса Мария Стерникова уже много лет страдает болезнью Альцгеймера.
Происшествия
В Москве обнаружили труп бывшей вокалистки группы «Маневры»
Бывшая вокалистка рок-группы "Маневры" 44-летняя Надира Садыкова вместе с 67-летней матерью были обнаружены мертвыми в своей квартире на северо-востоке Москвы, сообщает "Московский комсомолец".
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Общество
Умерла Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для сына
Жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова, боровшаяся с онкологическим заболеванием последней стадии и искавшая приемную семью для сына-дошкольника в одной из телепрограмм, умерла в казанском хосписе, сообщается на сайте учреждения.
Общество
Медведев вспомнил о пении в хоре
Отвечая на предложение художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева сделать хоровое пение обязательным предметом в школе, глава правительства вспомнил об опыте участия в хоре в детстве.
Транспорт
В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины
Ранее специалисты «Автодора» предложили сократить почти на треть срок эксплуатации шипованной резины с 273 до 188 дней.
Футбол
Арбитр Вилков отстранен от обслуживания матчей чемпионата России
Напомним, что работа Михаила Вилкова на матче 15-го тура чемпионата России между санкт-петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА вызвала много нареканий со стороны специалистов.
Политика
Рада отказалась отменить закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Парламент Украины отказался отменить принятый в конце октября закон, который позволит до конца года завершить процедуры по созданию независимого оператора ГТС путем его выделения из структуры НАК "Нафтогаз Украины", решение об отмене документа поддержали лишь 57 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Политика
Владимир Путин на саммите БРИКС отправил ряд важных сигналов Украине
Отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита, Путин отправил Украине ряд важнейших сигналов.
Технологии
Почему Apple удаляет связанные с вейпингом приложения
Компания Apple заявила об удалении 181 приложения, связанного с вейпингом, из App Store, сообщает CNBC.
Футбол
Молодежная сборная России обыграла Латвию в отборе Евро-2021
В рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2021 сборная России принимала команду Латвии. Россияне одержали победу со счетом 2:0.
Политика
Ростуризм рекомендовал приостановить продажу путевок в Боливию
В сообщении гражданам России рекомендуется отказаться от посещения Боливии.
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Общество
РБК: Дерипаска раскрыл данные о замороженных в США активах
Представители Олега Дерипаски в американском суде впервые раскрыли, какое имущество бизнесмена было заморожено из-за санкций в США - это представительский офис группы "Базовый элемент" в Америке, компания Basic Element Inc. (штат Делавэр).
Общество
В Карелии зафиксировали массовую гибель птиц
Общество
Синоптики заявили о дефиците осадков в Москве в ноябре
В Москве только если в самом конце могут в виде снега быть осадки, но маловероятно.
Шоу-бизнес
Жесткая диета Анастасии Волочковой напугала диетолога
По словам специалиста, руководитель института питания РАМН Виктор Тутельян учил ее, что энергозатраты человека должны равняться энергетической ценности еды, а те продукты, которые позволяет себе Волочкова составляют ничтожное количество калорий, которых явно не хватает для поддержания активности.
Шоу-бизнес
Винокур поддержал обличающего цензуру Галкина
Народный артист РСФСР, комик Владимир Винокур в интервью НСН поддержал своего коллегу Максима Галкина, выступления которого, по некоторой информации, стали отменять после критики российского телевидения.