Как показало исследование, основанное на данных опроса в 37 крупных и средних российских городах с населением более 500 тыс. человек, подавляющее большинство россиян приоритетным для накоплений считают всё же российский рубль.

с чего всё началось

Большая часть российских семей (60%), живущих в крупных и средних городах, создает накопления, 94% из них держит сбережения в рублях. Об этом говорится в исследовании Сбербанка.

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