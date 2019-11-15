Россияне назвали белорусский рубль самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро. Такие данные в ходе опроса получили специалисты компании «Сбербанк Управление Активами».

с чего всё началось

Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк. Возможной причиной этого называют высокие ставки по вкладам в белорусских банках.

Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют

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