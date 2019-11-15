Экономика
ИзвестияБелорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют
Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк. Возможной причиной этого называют высокие ставки по вкладам в белорусских банках.
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с чего всё началось
Россияне назвали белорусский рубль самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро. Такие данные в ходе опроса получили специалисты компании «Сбербанк Управление Активами».Известиявчера в 16:01
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