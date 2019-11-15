Экономика

ИзвестияИзвестияБелорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют

Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк. Возможной причиной этого называют высокие ставки по вкладам в белорусских банках.
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с чего всё началось

За двумя «зайчиками»: белорусский рубль вошел в тройку популярных валют в РФ

Россияне назвали белорусский рубль самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро. Такие данные в ходе опроса получили специалисты компании «Сбербанк Управление Активами».
Известия14 ноября в 16:01

Подробнее о событии

Россияне назвали белорусский рубль самой интересной иностранной валютой

Газета.Ruвчера в 01:11

Исследование: большинство российских семей держит сбережения в рублях

ТАССвчера в 03:48

Белорусский рубль превзошел юань в рейтинге самых популярных валют России

РБКвчера в 04:31

Белорусский рубль попал в топ-3 популярных в России валют

Телеканал 360°вчера в 02:28

Названы валюты выгоднее доллара в ближайшие два года

Российская газета22:00

Россияне стали делать сбережения в валюте Белоруссии

РЕН ТВ14 ноября в 18:03

Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют

Известия14 ноября в 18:19
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Белорусский рубль - в топе популярных валют для сбережений среди россиян

КП - Беларусь04:01
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 22:27, Ашберн
Политика

Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Газета.Ru 22:19
Политика

Опубликована стенограмма апрельского разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.
МИР 24 вчера в 09:58
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как их с Аллой Пугачевой 6-летняя дочь бегло читает по-французски

43-летний Максим Галкин часто публикует в своем микроблоге в Instagram забавные видео с 6-летними наследниками Лизой и Гарри.
Вокруг ТВ 10:25
Здоровье

Ученые советуют не давать эти два продукта детям до двух лет

Американские ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний проанализировали данные о питании тысячи детей в США в возрасте от полугода до 23 месяцев и пришли к выводу, что два популярных среди родителей продукта лучше не давать малышам до двух лет.
MedikForum.ru вчера в 07:26
Происшествия

Помощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть

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Черчесов объяснил домашний разгром сборной от бельгийцев

Сборная России пропустила четыре гола в отборочном матче чемпионата Европы по футболу – 2020, поскольку изначально планировала играть в открытый футбол с бельгийцами.
Известия 18:30
Общество

В Польше обнаружены теплицы Гитлера

Дилетант 03:26
Экономика

Кремль урежет пенсии, если нефть упадет до $45 за баррель

Цены на нефть могут упасть на 30%. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.
Свободная Пресса 07:39
Армия и оружие

Военные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
RT на русском 04:11
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru 05:29
Происшествия

На Кубани похоронили Анастасию Ещенко

Наша редакция еще раз выражает соболезнования близким и родственникам Анастасии Ещенко и очень надеется, что в связи с участившимися случаями распространения в сети запрещенных к публикации фотографий, к ответственности будут привлечены все те люди из правоохранительной системы, кто очерняет ее работу вот такими циничными "сливами" фото убитых и погибших людей в Санкт- Петербурге.
Russia News 06:40
Политика

Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Газета.Ru 18:02
Фигурное катание

Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Газета.Ru 12:49
Происшествия

На Урале жильцы заливаемого кипятком дома заперли рабочих в подвале

В Екатеринбурге жильцы одного из домов по улице Бажова заперли аварийную бригаду в подвале до тех пор, пока рабочие не устранят прорыв на теплосетях.
REGNUM 11:40
Экономика

Fashion-ритейлеры теряют трафик

Fashion-ритейлеры теряют трафик Снижение доходов населения и распространение идей осознанного потребления привели к тому, что продавцы одежды, обуви и аксессуаров теряют покупателей.
Коммерсантъ вчера в 17:33
Экономика

Эксперт оценил идею отказа от плавающего курса рубля

Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с НСН прокомментировал проект депутатов Госдумы, в котором предлагается отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и ввести валютный контроль.
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Политика

Экс-советник Трампа признан виновным в даче ложных показаний конгрессу

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БИЗНЕС Online вчера в 14:27
Энергетика

«Нафтогаз» существенно повысил цену на газ для населения Украины

Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» увеличила цену на газ для населения страны до 4899 гривен ($200) за 1 тыс. кубометров (без учета НДС, наценки газосбытов и транспортных расходов).
Экономика сегодня 14 ноября в 01:36
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Ирина Пегова завоевала бронзу на чемпионате по бальным танцам

Актуальные Новости вчера в 10:26
Происшествия

Пограничник США ранил россиянина у границы с Мексикой

Пограничник США 14 ноября ранил россиянина из огнестрельного оружия при предположительной попытке пересечения границы с Мексикой.
RT на русском вчера в 15:49
Футбол

Григорян рассказал, кого из тренеров РПЛ считает гениальным

Бывший главный тренер «Анжи», «Луча» и «Тамбова» Александр Григорян высоко отозвался об уровне коллеги из ЦСКА Виктора Гончаренко.
Матч ТВ 06:16
Спорт

Объявлен состав сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом спортсменов, которые будут представлять страну на первых этапах Кубка мира и Кубке Международного союза биатлонистов (IBU).
News.ru 12:16
Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
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Общество

Диетолог назвала самые вредные сладости

ТК Звезда 21:25
Политика

Матвиенко анонсировала проект по реконструкции железных дорог Кубы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в Гаване обсудила с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом проект реконструкции кубинских железных дорог.
Российская газета 21:05
Происшествия

Студент устроил стрельбу в строительном колледже Благовещенска

Студент строительного колледжа в Благовещенске 14 ноября открыл стрельбу в своем учебном заведении.
Известия 13 ноября в 21:04
Общество

В России снизился спрос на сигареты

Россияне стали меньше покупать сигареты, уровень продаж снизился на 5-7% с января по октябрь 2019 года.
Газета.Ru 00:52
Политика

Появилось фото Путина в окружении спецназа

Президент России Владимир Путин сфотографировался с солдатами спецназа Бразилии, которые охраняли его во время визита в страну.
Lenta.ru 14:06
Политика

В Крыму ответили на планы Навального о повторном референдуме

Сегодня уже даже Европа признает легитимность референдума, который прошел в строгом соответствии на тот момент с Конституцией Украины и Конституцией Автономной Республики Крым.
РИА Новости Крым 11:02
Политика

Япония отказалась платить $8 млрд за военные базы США

РЕН ТВ 14:31
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