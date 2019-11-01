Экономика

ИзвестияИзвестияБелорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют

Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк. Возможной причиной этого называют высокие ставки по вкладам в белорусских банках.
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с чего всё началось

За двумя «зайчиками»: белорусский рубль вошел в тройку популярных валют в РФ

Россияне назвали белорусский рубль самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро. Такие данные в ходе опроса получили специалисты компании «Сбербанк Управление Активами».
Известия14 ноября в 16:01

Подробнее о событии

Названы валюты выгоднее доллара в ближайшие два года

Российская газетавчера в 22:00

Исследование: большинство российских семей держит сбережения в рублях

ТАСС15 ноября в 03:48

Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют

Известия14 ноября в 18:19

Белорусский рубль попал в топ-3 популярных в России валют

Телеканал 360°15 ноября в 02:28

Россияне назвали белорусский рубль самой интересной иностранной валютой

Газета.Ru15 ноября в 01:11

Россияне стали делать сбережения в валюте Белоруссии

РЕН ТВ14 ноября в 18:03

Белорусский рубль превзошел юань в рейтинге самых популярных валют России

РБК15 ноября в 04:31
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Белорусский рубль - в топе популярных валют для сбережений среди россиян

КП - Беларусьвчера в 04:01
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:55, Ашберн
Шоу-бизнес

Шепелев опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной

iReactor вчера в 07:14
Футбол

ФК «Зенит» не заинтересован в приобретении братьев Миранчуков

ТАСС Спорт вчера в 13:59
Музыка

За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров

Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Neva.Today 15 ноября в 14:15
Энергетика

В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ

Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
REGNUM 15 ноября в 06:06
Армия и оружие

США и Южная Корея отложили совместные военные учения

News.ru 02:08
Космос

В «Роскосмосе» придумали новый способ контроля за состоянием ракет

"Роскосмос" запатентовал способ сбора информации о состоянии ракетно-космической техники с помощью беспроводной сенсорной сети по протоколу ZigBee, использующемуся мировыми производителями для устройств "умного дома", соответствующее решение опубликовано Роспатентом.
РИА Новости 02:07
Армия и оружие

Американские танкисты испытали российский танк Т-80У

Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
REGNUM вчера в 07:44
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru вчера в 05:29
Политика

Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РБК вчера в 15:17
Фигурное катание

Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых и вышла в финал серии.
Чемпионат вчера в 11:23
Общество

Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Новая газета вчера в 04:29
Технологии

Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом

Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.
Аргументы и Факты 15 ноября в 11:14
Происшествия

На Кубани похоронили Анастасию Ещенко

Наша редакция еще раз выражает соболезнования близким и родственникам Анастасии Ещенко и очень надеется, что в связи с участившимися случаями распространения в сети запрещенных к публикации фотографий, к ответственности будут привлечены все те люди из правоохранительной системы, кто очерняет ее работу вот такими циничными "сливами" фото убитых и погибших людей в Санкт- Петербурге.
Russia News вчера в 06:40
Футбол

Хачатурянц назначен новым главой судейского комитета РФС

Бизнесмен Ашот Хачатурянц сменил Николая Левникова на посту главы судейского комитета Российского футбольного союза (РФС).
Матч ТВ 15 ноября в 06:37
Политика

В Белоруссии начались выборы в парламент

В Белоруссии начались выборы в парламент, передает канал "Россия 24". За их ходом следит более тысячи международных наблюдателей.
Вести.Ru 02:50
Хоккей

«Флорида» обыграла «Рейнджерс» Панарина в НХЛ, Дадонов оформил дубль

"Флорида Пантерз", за которую выступают россияне голкипер Сергей Бобровский и форвард Евгений Дадонов, обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" с Артемием Панариным в составе в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости вчера в 23:56
Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости вчера в 19:24
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия 15 ноября в 12:15
Кино

В продолжении мультфильма «Ну погоди» появятся новые персонажи

В новых сериях мультсериала «Ну погоди» появятся новые персонажи, об этом сообщила RT председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
РБК 02:51
Футбол

Тренер «Интера» Антонио Конте получил письмо с угрозами и пулю

ТК Звезда вчера в 03:35
Происшествия

Четверо пострадали при обрушении здания в Саратовской области

В Минздраве Саратовской области заявили, что все пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.
RT на русском 02:52
Футбол

Криштиану Роналду жестко подшутил над фанатом

7 новостей вчера в 01:09
Футбол

Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии.
Газета.Ru 01:19
Происшествия

В Рязанской области упал военный беспилотник

Беспилотный авиационный комплекс «Орион» упал в поселке Листвянка Рязанской области, сообщил ТАСС следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев.
Коммерсантъ вчера в 11:20
Политика

В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Вести.Ru вчера в 23:46
Экономика

Французские СМИ констатировали успех России в отказе от доллара

Россия успешно продолжает свой путь к независимости от американского доллара, делая выбор в пользу евро и юаней, заявило французское издание Les Echos.
Известия вчера в 23:45
Экономика

РФПИ обсудил создание единой платёжной системы БРИКС

Как заявил член делового совета БРИКС, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, эффективно работающая платёжная система способна стимулировать расчёты в национальных валютах и обеспечивать стабильность притока прямых иностранных инвестиций между странами организации.
RT на русском 14 ноября в 07:08
Общество

Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети

Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
Известия вчера в 21:45
Армия и оружие

Истребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле

Российская газета вчера в 14:45
Общество

Синоптик рассказал, когда в Москву придет климатическая зима

Климатическая или метеорологическая зима придет в Москву в четверг, 21 ноября, в столице установятся минусовые температуры, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 02:48
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