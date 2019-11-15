Экономика

ИзвестияИзвестияБелорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют

Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк. Возможной причиной этого называют высокие ставки по вкладам в белорусских банках.
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с чего всё началось

За двумя «зайчиками»: белорусский рубль вошел в тройку популярных валют в РФ

Россияне назвали белорусский рубль самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро. Такие данные в ходе опроса получили специалисты компании «Сбербанк Управление Активами».
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Большинство россиян держат свои накопления в рублях

News.ru04:38

Исследование: большинство российских семей держит сбережения в рублях

ТАСС03:48

Россияне стали делать сбережения в валюте Белоруссии

РЕН ТВвчера в 18:03

Белорусский рубль попал в топ-3 популярных в России валют

Телеканал 360°02:28

Россияне назвали белорусский рубль самой интересной иностранной валютой

Газета.Ru01:11

Белорусский рубль превзошел юань в рейтинге самых популярных валют России

РБК04:31

Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют

Известиявчера в 18:19
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Политика

На Украине уволят прокурора, который вел дело компании Burisma

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что прокурор Константин Кулик, который вел дело в отношении компании Burisma Group, будет уволен из органов прокуратуры, поскольку не прошел аттестацию.
РИА Новости 03:48
Армия и оружие

Израильская армия: из Газы в сторону Израиля выпустили около 450 ракет

РИА Новости вчера в 04:06
Общество

В России запретили посуточную аренду квартир

В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
REGNUM 03:28
Футбол

Черчесов заявил, что Головин не сможет сыграть с Бельгией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что полузащитник национальной команды Александр Головин пропустит матч девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.
RT на русском 05:22
Общество

США могут сократить число астронавтов на МКС

"До начала полетов коммерческих кораблей НАСА, по всей вероятности, испытает снижение числа членов экипажа американского сегмента МКС с трех до одного, начиная с весны 2020 года", - говорится в отчете.
РИА Новости 05:47
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
Происшествия

Рок-певицу Садыкову нашли мертвой вместе с матерью

Газета.Ru 05:09
Шоу-бизнес

45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности

Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.
Комсомольская правда 13 ноября в 16:40
Происшествия

Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве

Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Газета.Ru 04:41
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
RT на русском 02:20
Происшествия

Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии

Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Коммерсантъ 04:00
Энергетика

«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.
RT на русском 05:16
Фигурное катание

Трусова и Медведева провели тренировку перед Гран-при в Москве

Российские фигуристки Александра Трусова и Евгения Медведева провели официальную тренировку на московском этапе Гран-при, в которой показали довольно стабильное катание, но не избежали ошибок.
РИА Новости вчера в 06:11
Футбол

Появилось видео драки на трибуне во время матча «Локомотив» - «Ювентус»

В Сети опубликованы кадры, сделанные, как утверждает автор видео, во время матча между столичным "Локомотивом" и туринским футбольным клубом "Ювентус", проходившего в Москве в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Вести.Ru 04:44
Армия и оружие

Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
РБК вчера в 19:54
Политика

Министр обороны Украины назвал Россию врагом

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
РИА Новости вчера в 05:20
Общество

Умерла искавшая приемную семью для сына онкобольная Айгуль Фазыйлова

31-летняя онкобольная Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для своего сына, скончалась 15 ноября ночью, сообщает ИА «Татар-информ».
Московский Комсомолец 02:30
Происшествия

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят в ее родной станице на Кубани

РИА Новости 03:57
Общество

Объявлены результаты выборов членов РАН

На общем собрании Российской академии наук объявлены результаты выборов членов РАН. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 04:37
Происшествия

В московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями

В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями.
RT на русском 04:50
Политика

Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве

Россия примет зеркальные меры в ответ на помилование в Литве осуждённых за шпионаж российских граждан.
RT на русском 05:13
Шоу-бизнес

Стало известно, куда пропала Маша Алалыкина из группы «Фабрика»

Марию Алалыкину многие помнят по «Фабрике звезд». Она вполне успешно гастролировала с девичьей группой, а потом внезапно пропала.
Вести Подмосковья вчера в 04:44
Армия и оружие

Российские военные высадились на бывшей американской базе в Сирии

Известия вчера в 23:48
Спорт

Биатлонистка Миронова выиграла контрольный спринт на сборах в Тюмени

МК-Спорт 03:45
Футбол

Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано женился на русской девушке

Луис Адриано, бывший игрок футбольного клуба «Спартак», женился на русской модели Екатерине Дорожко.
Discover24 05:52
Общество

Скворцову упрекнули в искажении информации о зарплатах врачей в РФ

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что в России зарплату по действующему законодательству с 2004 года определяют даже не регионы, а работодатели при отсутствии отраслевой оплаты труда.
REGNUM 01:46
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала фото дочери с первого дня рождения

Светлана Лобода показала поклонникам долгожданные фото младшей дочери Тильды, сделанные на ее первом дней рождения.
Актуальные Новости вчера в 09:44
Политика

NRC: «JIT подбирается к окружению Путина»

Голландская газета NRC опубликовала аналитическую статью по поводу последних сообщений от международной Объединённой следственной группы по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе в июле 2014 года.
REGNUM 02:25
Общество

В Венеции ввели режим ЧП после наводнения

РИА Новости вчера в 15:40
Экономика

Подсчитан размер будущих пенсий россиян

В исследовании специалисты разделили россиян на четыре группы: работники, получающие зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), среднюю зарплату, медианную зарплату (50 процентов работников имеют заработок выше, 50 процентов — ниже) и высокую (в два раза выше средней зарплаты).
Lenta.ru 01:09
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